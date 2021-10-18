/656710/وزير-السياحة-والآثار-بلجنة-ثقافة-مجلس-الشيوخ-اليوم-لمناقشة-رؤية-مصر-2023

تعقد لجنة الثقافة والسياحة والآثار و الاعلام بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور محمود مسلم رئيس اللجنة اجتماعا اليوم الساعة الثانية ظهراً بالقاعة الفرعونية ،و ذلك بحضور الدكتور خالد العنانى وزير السياحة و الآثار لمناقشة خطة الوزارة فى ضوء رؤية مصر ٢٠٣٠.

جدير بالذكر أن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، بعث برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. دوت الخليج وقال رئيس مجلس الشيوخ« يطيب لى أن أبعث لسيادتكم باسمى وباسم أعضاء مجلس الشيوخ بأسمى آيات التهنئة القلبية وأزكاها بمناسبة حلول ذكرى مولد نبي الرحمة وخاتم الأنبياء محمد بن عبدالله - صلوات الله وسلامه عليه - الذي اختاره الله مبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة». «ما أحوجنا للسيرة النبوية»..رئيس الشيوخ يهنئ السيسى بذكرى المولد النبوي الشريف وأضاف:"ما أحوجنا اليوم أن نستلهم السيرة النبوية العطرة من أجل رفعة وطننا والارتقاء به إلى أعلى مراتب التقدم والإزدهار.. وهو ما يحثنا جميعاً على الاصطفاف والتماسك متوسمين فى ذكرى مولد الرسول الكريم معالم القدوة والمثل.. داعين المولى عز وجل أن تعود هذه الذكرى الطيبة على سيادتكم وعلى شعب مصر وعلى شعوب أمتنا العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات".

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