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النائب أحمد أبو هشيمة يرأس أولى إجتماعات لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ

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عقدت لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة اجتماعا اليوم بمقر اللجنة بمجلس الشيوخ لمناقشة خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الاول لمجلس الشيوخ .

دوت الخليج 

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ويرأس النائب أحمد أبو هشيمة لجنة الشباب والرياضة بدور الانعقاد الثانى للمجلس وسط آمال وطموحات كبيرة بأن تكون قضايا الشباب فى الأولويات بجانب تطوير ورفع كفاءة منظومة الرياضة فى مصر بالكثير من الأفكار الشبابية والأفكار خارج الصندوق،  وأيضا وضع التوصيات والرؤي التى من شأنها تحقيق طفرة بقضايا الشباب والرياضة فى مصر.

 

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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