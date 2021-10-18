/656714/عبر-فيسبوك-نصاب-ينشئ-كيانا-تعليميا-للاستيلاء-على-أموال-المواطنين-بالزواية

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأثنين، في كشف جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، ولاسيما فى مجال جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل القبض على نصاب ينشئ كيانا تعليميا وهميا للاستيلاء على أموال المواطنين

مواقع التواصل الإجتماعى

كشفت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام «أحد لأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة» بإنشاء كيان تعليمى وهمى «كائن بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول بالقليوبية» وإتخاذه وكراً لممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات دراسية عليا، حيث قام بالإعلان على شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت» ومواقع التواصل الإجتماعى عن أنه يتم منح الطالب بعد التخرج شهادات تخصصية معتمدة من الجهات الحكومية زاعماً لضحاياه بكون تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل بالداخل والخارج وذلك بقصد الإستيلاء على أموالهم.

اعتراف المتهم

وبعد تقنين كافة الإجراءات القانونية اللازمة، أمكن إستهدافه والقبض عليه بمقر الأكاديمية المشار إليه وعثر بداخلها على «كمية من شهادات تخرج منسوب صدورها للأكاديمية تفيد بإجتياز الدارس لبرنامج تدريبى فى مجالات مختلفة، كمية من الكتب لبعض المواد العلمية التى يتم تدريسها بالأكاديمية، مجموعة من الكارنيهات بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها إلى الأكاديمية المشار إليها، كمية من ملفات خاصة بالمجنى عليهم تشمل أوراق تقدمهم للدورات الوهمية، كمية كبيرة من نماذج أسئله وإجابات والدرجة العلمية للإمتحانات الخاصة ببعض الطلاب بالأكاديمية خلال العام الدراسى، عدد «3» دفاتر إيصالات أستلام نقدية تفيد حصول المتهم على مبالغ مالية منهم، عدد «2» أكلاشيي» وبمواجهته أمام رجال المباحث إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه،

وعلى الفور تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.