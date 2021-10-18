رشا أبو شقرة: منصبي الجديد بالبرلمان الإفريقي تتويج لجهود التقارب المصري مع القارة السمراء

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فوز مستحق

وقالت أبوشقرة خلال الجلسة العامة اليوم وفق ما رصد دوت الخليج: أشكر رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، الذي يتم تتويج جهوده تجاه القارة السمراء، كما اعتبرت الفوز مستحق لمصر، قبل أن توجه الشكر إلى المستشار دكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، وثمنت جهود تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ودعمها لقياداتها الشابة. وكانت أبو شقرة قد أكدت في تصريحات سابقة، أن هناك جهود ملحوظة من الرئيس السيسي في المحافل الإفريقية وحرص على حضور كل الفعاليات الإفريقية والدعم المستمر لقضايا الأشقاء الأفارقة والزيارات المتلاحقة كانت أساس فوزي بهذا المنصب الإفريقي. وأضافت أن تطوير العلاقات المصرية الإفريقية منذ تولي الرئيس السيسي مقاليد البلاد واستمرار التواصل ورفع مستوى العلاقات إلى المستوى الرئاسي والوزاري، كان شاهدا اليوم خلال عملية الاقتراع على منصب نائب رئيس لجنة المرأة بالاتحاد البرلماني الإفريقي، مشددة على أن مصر في قلب أفريقيا وأفريقيا في قلب ووجدان الدولة المصرية قيادة وحكومة وشعبا.

علاقات راسخة

ونوهت إلى أن العلاقات المصرية الإفريقية منفتحة على بعضها البعض ونسعى إلى تطويرها إيمانا بدور مصر الإفريقي واعتبار القارة السمراء وطنا للمصريين وجزءا أصيلا من موقعها الجغرافي والتاريخي، مشيدة بمدى الحفاوة والترحيب اللذين ظهرا منذ وصول الوفد المصري إلى جيبوتي للمشاركة في هذه القمة البرلمانية الإفريقية. وحول أهم القضايا والتشريعات التي تنتوي العمل بها خلال هذه الدورة من البرلمان الإفريقي، لفتت أبوشقرة إلى أن كافة القضايا المصرية عنوان رئيسي في أجندتها التشريعية في البرلمان الإفريقي، مؤكدة أنها ستكون قضية حماية المرأة من التحرش وعدم تعرضها للعنف ضمن أولويات أجندتها التشريعية خلال المرحلة المقبلة. ووجهت أبوشقرة الشكر للقيادة المصرية، على منحها شرف تمثيل مصر من خلال الترشح لهذا المنصب وكذلك الدفع بالشباب في هذه المناصب الدولية، متعهدًا بأن تكون خير ممثل للدولة المصرية في هذا المنصب الجديد.

الدول الأشقاء

كما وجهت أبوشقرة الشكر لكافة الدول الإفريقية الأعضاء في البرلمان الإفريقي على شرف نيلها وانتخابها في هذا المنصب، مؤكدا أن هذا الفوز هو خير تعبير عن قوة العلاقات المصرية الأفريقية مع الدول الأشقاء في القارة السمراء. وفازت النائبة رشا أبو شقرة، أمين سر لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمنصب نائب رئيس لجنة المرأة بالاتحاد البرلماني الأفريقي بعد حصولها على 80 % من الأصوات مقابل 20 % لمرشحة جمهورية مالي.