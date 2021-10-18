هنفذها ازاي يا حكومة.. البرلمان يسأل عن أليات تطبيق منع الغير مطعمين بلقاح كورونا دخول المصالح الحكومية.. هالة أبو السعد: محتاجين توضيحات للآليات..مها عبد الناصر: يجب التصدي للزحام«فيديو»

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أثارت قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا" جدل كبير بشأن منع دخول أي موظف لم يتلق اللقاح إلى مكان عمله بدءا من 15 نوفمير القادم، والزامه أن يجري تحليل PCR كل أسبوع، بالاضافة إلى منع أيضا أي مواطن بدخول أي منشأة حكومية لإنهاء إجراءاته إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح، بدءا من 1 ديسمبر.

دوت الخليج

وعلق نواب البرلمان على هذه القرارات مؤكدين أنها قرارات جريئة وهامة، متسألين عن الية تنفيذها خاصة مع تحديد مهلة قصيرة للمواطنين من اجل تلقي اللقاح، والتي قد تتسبب في حدوث بعض العقبات ومنها عدم القدرة على توفير اللقاحات لكافة المواطنين خلال هذه الفترة، وكيفية اثبات أخذ اللقاح عند الدخول للمصالح الحكومية.

النائبة هالة أبو السعد: معرفة آليات تطبيق منع غير المطعمين لدخول المصالح الحكومية ضرورة مهمة

وقالت النائبة هالة ابو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، قرارت اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا والتي صدرت امس، بشأنم عدم السماح بعد يوم 15 نوفمبر القادم، بدخول أي موظف لم يتلق اللقاح إلى مكان عمله، وعدم السماح أيضا لأي مواطن بدخول منشأة حكومية بدءا من 1 ديسمبر ، قرارات هامة من شأنها تحفيز خطوات المواطنين على تلقي اللقاح في أسرع وقت ممكن.

وتسألت ابو السعد في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج عن ألية تنفيذ القرارت على أرض الواقع بالنسبة للمواطنين أو الموظفين، خاصة مع تحديد المهلة، والتي من الممكن أن يترتب عليه تكدسات وتجمعات من أجل الحصول على اللقاح قبل انتهائها.

ونوهت النائبة هالة أبو السعد إلى طريقة الاثبات للمواطنين بالنسبة لتلقي اللقاح، قائلة:" هل الورقة ستستمر مع المواطن لفترات كبيرة من أجل أن يثبت حصوله على اللقاح".

وأشارت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب النائبة هالة أبو السعد، إلى أنه مع تحديد مهلة لتلقي اللقاح، يجب معرفة مدى توافر مراكز التطعيم في المحافظات وفي القرى والأرياف، لضمان حصول الجميع عليها دون اي مشقة أو عناء.

النائبة ميرفت عازر: لقاح كورونا ضرورة مهمة..والحكومة بتحافظ على المواطن

وثمنت النائبة ميرفت عازر، عضو مجلس النواب، قرارات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس، خلال ترأسه لاجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين، لافتة إلى عدم السماح بدخول أي موظف لم يتلق اللقاح إلى مكان عمله، أو سيكون عليه أن يجري تحليل PCR كل أسبوع، بعد يوم 15نوفمبر القادم، إضافة إلى عدم السماح لأي مواطن بدخول أي منشأة حكومية، بداية من 1 ديسمبر المقبل لإنهاء إجراءاته إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح، كما تقرر عودة فتح دورات مياه المساجد، للتيسير على روادها، مع الإلتزام بالإجراءات الاحترازية.

وشددت النائبة ميرفت عازر، عضو مجلس النواب على ضرورة سرعة التسجيل لتلقي المواطنين للقاح فيروس كورونا، مؤكدة أن قرارات اللجنة العليا لادارة فيروس كورونا تعود بالنفع على المواطن وغيره لعدم منع انتقال الفيروس من المصابين للاصحاء.

النائبة مها عبد الناصر تسأل الحكومة بشأن إجراءات تطبيق منع دخول غير المطعمين للمصالح الحكومية؟

أشادت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، بقرارات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا"، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين، مشيرة إلى عدم السماح بعد يوم 15نوفمبر القادم، بدخول أي موظف لم يتلق اللقاح إلى مكان عمله، أو سيكون عليه أن يجري تحليل PCR كل أسبوع، إضافة إلى عدم السماح لأي مواطن بدخول أي منشأة حكومية، بداية من 1 ديسمبر المقبل لإنهاء إجراءاته إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح، كما تقرر عودة فتح دورات مياه المساجد، للتيسير على روادها، مع الإلتزام بالإجراءات الاحترازية.

واشارت النائبة مها عبد الناصر، إلى أهمية التوعية الجماهيرية بأهمية هذه الخطوة في الحفاظ على سلامة الفرد والمجتمع، في ظل توافر اللقاحات المختلفة.

وتوجهت النائبة مها عبد الناصر، بسؤال إلى الحكومة بشأن توفير اللقاحات، لافتة إلى ضرورة التصدي للإزدحام الشديد، والتأكد من توفر اللقاح بكميات مناسبة، إضافة إلى التعرف على الية تنفيذ القرار.