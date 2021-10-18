/656722/تأجيل-محاكمة-أيمن-بهجت-بتهمة-التهرب-الضريبي-لـ-22-نوفمبر-للتصالح

أجلت محكمة جنح التهرب الضريبى، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الاثنين،محاكمة المؤلف والشاعر الغنائى أيمن بهجت محمد محمد قمر، فى اتهامه بالتهرب من دفع 513 ألف جنيه للضرائب لجلسة 22 نوفمبر للتصالح.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل تأجيل محاكمة أيمن بهجت بتهمة التهرب الضريبي

كشفت القضية رقم 62 لسنة 2016، تهرب المؤلف والسيناريست أيمن بهجت محمد قمر الشهير بـ«أيمن بهجت قمر»، من دفع 513 ألف جنيه، من الضرائب المستحقة على الأغانى والمؤلفات الغنائية، فى الفترة من 2009 حتى 2013.

فرض غرامة مالية

وفقا لوزارة المالية، فإن القانون فرض غرامة مالية حدها الأدني 200 جنيه، وحدها الأقصى 2000 جنيه، على من يمتنع عن تقديم الإقرار الضريبي في موعده، أو قدمه متضمنا بيانات غير صحيحة، تؤثر بما يجاوز 10% من دين الضريبة.

وعن عقوبة التهرب من أداء الضريبة، فقد أكد القانون، أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز خمسة آلاف جنيه، بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها، لكل ممول خالف أحكام هذا القانون، بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة عليه.

وفي سياق أخر رفضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، الاستشكال المقدم من المستشار أشرف ناجى محامى سما المصري، لوقف حكم حبسها عام وغرامه 100 ألف جنيه، لاتهامها بالتحريض على سما المصري.

الجدير بالذكر، كانت النيابة العامة قد أحالت سما المصري إلى المحكمة الاقتصادية في القضية 979 لسنة 12 قضائية جرائم اقتصادية، لاتهامها بنشر صور ومقاطع مرئية مصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي.

صورًا خادشة للحياء العام

وكشف أمر الإحالة أن المتهمة في شهر أكتوبر عام 2019، بدائرة قسم الأزبكية، بمحافظة القاهرة، نشرت بقصد العرض صورًا خادشة للحياء العام بأن بثت عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، انستجرام، يوتيوب، مقاطع مصورة لها مصحوبة بعبارات وتلميحات وإيحاءات على نحو يخدش الحياء العام وعلى النحو المبين بالتحقيقات.