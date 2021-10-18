حارس واتفورد: مواجهة محمد صلاح كابوساً أمام الخصوم ومن الأفضل عدم مواجهة ليفربول

/656723/حارس-واتفورد-مواجهة-محمد-صلاح-كابوسا-أمام-الخصوم-ومن-الأفضل-عدم-مواجهة-ليفربول

تحدث حارس رمي فريق واتفورد الإنجليزي بن فوستر عن الهدف الذي تلقاة من الفرعون المصري محمد صلاح في المباراة التي جمعت بينهما ببطولة الدوري الإنجليزي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال بن فوستر: قدما صلاح سريعتان جدا، اللاعبون يخافون الاحتكاك به في منطقة الجزاء لأنه سيحصل على ركلة جزاء.

وأضاف: إذا دخل منطقة الجزاء تصبح مواجهته كابوسا لم أر تسديدته، أتذكر أنه كان محاطا بثلاثة أو أربعة لاعبين.

واختتم: صلاح قام بإستخدام لاعبا أو إثنين ليحجب الرؤية عني قبل أن يسدد في الزاوية البعيدة، كان هدفا رائع.

ويتربع الفرعون محمد صلاح بهدفة في مباراة واتفورد علي رأس قائمة اللاعبين الأفارقة الأكثر تسجيلاً للأهداف في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز متساوياً مع الإيفواري ديدية دروجبا برصيد 104 هدف.

مفاوضات ليفربول

ومؤخراً سافر وكيل اللاعب محمد صلاح رامي عباس إلي مدينة ليفربول الإنجليزية من أجل التفاوض بشأن تمديد وتجديد عقد الفرعون المصري بمبلغ قد يكون الأعلي في تاريخ ليفربول الإنجليزي وهو 500 ألف إسترليني في الأسبوع الواحد.

وحضر محمد صلح مساء أمس الأحد حفل "إيرث شوت" في بريطانيا لتكريم الفائزين في التقدم بحلول من أجل إصلاح المشاكل البيئية.

مباراة ليفربول واتليتكو مدريد

يستعد نادي ليفربول الإنجليزي لمواجهة نظيرة أتليتكو مدريد الأسباني ضمن مبارايات الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة , علي أرضية ملعب واندا ميتروبوليتانو محقل الفريق الأسباني.

وتذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم وتنقل عبر شاشة بي إن سبورت 1 بريميوم, بتعليق خليل البلوشي.

ويحتل فريق ليفربول صدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط من فوزين علي نادي بورتو البرتغالي وميلان الإيطالي.

بينما يحتل فريق أتليتكو مدريد المركز الثاني في المجموعة برصيد 4 نقاط من فوزة في مباراة وتعادل في مثلها.

ويحتل فريق ليفربول المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة خلف المتصدر نادي تشيلسي برصيد19 نقطة.