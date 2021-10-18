السيسى مهنئا بمولد الرسول: نقطة تحول فى تاريخ البشرية

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جدة - نرمين السيد - وكتب الرئيس على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك: "أتقدم بخالص التهنئة للشعب المصرى والشعوب العربية والإسلامية بمناسبة حلول ذكرى مولد نبينا الأمين، الذى كان مولده نقطة تحول فى تاريخ البشرية، فسلام الله على النبى محمد، القدوة والمثل والنموذج الصالح للقائد، الذى حمل رسالة السماء وتحمل المسؤولية بشجاعة وواجه المحن بالعزيمة والإرادة والصبر".
وأضاف: "وإننى أدعو الله فى هذه المناسبة المباركة بأن يحفظ مصر وشعوبنا العربية والإسلامية من كل سوء وشر".
واختتم تدوينته: "كل عام وأنتم بخير".
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