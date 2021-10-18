السيدة انتصار السيسى مهنئة بمولد الرسول: ضرب أروع المثل فى سمو الخلق

جدة - نرمين السيد - وكتبت تدوينة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "فى ذكرى مولد سيد الخلق، أتقدم بالتهنئة للشعب المصرى والأمة العربية والإسلامية، ففى مثل هذا اليوم شرَف النبى بمولده العالم وأضاء آفاق الكون حاملا أعظم الرسالات، فكان رحمة وهدى للعالمين".

وأضافت: "سلام الله على النبى الأمين الكريم، الذى ضرب أروع المثل فى سمو الخلق واللسان الصادق والإنسانية الرفيعة، وأدعو الله فى هذه الذكرى العطرة الطيبة أن يحمى مصر وشعبها، وأن يعيد هذه الليلة المباركة بالخير واليمن والبركات على جميع الشعوب العربية والإسلامية".

واختتمت: "كل عام وأنتم بخير".