سفير إسبانيا يعلن انطلاق أسبوع السينما الإيبيروأمريكية بالقاهرة والإسكندرية

جدة - نرمين السيد - ويعد أسبوع سينما إيبيروأميريكا، حدثًا ثقافيًا يقام سنوياً فى مصر ويضم هذا العام أفلامًا من 14 بلداً إيبيروأميريكياً (الأرجنتين، البرازيل، شيلى، كولومبيا، الإكوادور، إسبانيا، جواتيمالا، المكسيك، بنما، باراجواى، بيرو، البرتغال، جمهورية الدومينيكان وأوروجواى).

يهدف الحدث الفنى إلى تعريف الجمهور المصرى بأفلام دول أمريكا اللاتينية وإسبانيا والبرتغال، وتشهد دورة عام 2021 إطلاق أسبوع أفلام إيبيروأمريكا للمرة الأولى بمدينة الإسكندرية (من الـ24 وحتى الـ 28 من أكتوبر بمركز الحرية للإبداع الفنى) وكذلك إقامة الدورة التاسعة لنفس الحدث بالقاهرة فى سينما زاوية بوسط القاهرة (من الـ1 وحتى الـ10 من نوفمبر).

وقالت فرناندا منصور تانسينى، رئيسة القسم الثقافى بالسفارة البرازيلية بالقاهرة: أود أن أعبر عن شكرى لسفارة إسبانيا على الاستقبال ولجميع سفارات بلدان أمريكا اللاتينية وشبه الجزيرة الأيبيرية لتعاونهم فى الترويج للفن والثقافة.

وأضافت بالنسبة للبرازيل، على وجه الخصوص، تعد أسابيع السينما الأيبيروأمريكية فى القاهرة والإسكندرية فرصة مهمة للترويج للسينما البرازيلية واللغة البرتغالية، وهى اللغة التى نتشاركها مع دولة أخرى من المجموعة الأيبيروأمريكية، كما آمل أن يكون من الممكن، من خلال السينما والفن، التقريب بين الشعوب البعيدة جغرافيا.

وقال سفير المكسيك اوكاتبيو تريب بالقاهرة أوكتابيو تريب أسبوع سينما أمريكا اللاتينية، والذى توقف العام الماضى بسبب الوباء. هذا العام وبفضل قياددة سفير أسبانيا رامون خيل، وتضامن 13 سفيرا من زملائنا، من البرتغال وأمريكا اللاتينية، سنستمتع اليوم بالجولة التاسعة من هذه الدورة السينمائية بالقاهرة، والأولى بالإسكندرية. بعد مرور ما يقرب من عشر سنوات، بلا توقف، أصبح هذا الأسبوع السينمائى تقليدا لمحبى السينما من سكان القاهرة ولنا نحن السفراء. حيث تقدم سفارات أمريكا اللاتينية هدية للجمهور المصرى تتميز بكونها: ديمقراطية، ومتنوعة وشيقة. هدية باللغة الاسبانية والانجليزية ثلاثية الأبعاد. ديمقراطية: لأنها متاحة لكافة المشاهدين من عشاق السينما وغيرهم، سواء كانوا أغنياء أم فقراء. متنوعة: لأن قائمة الأفلام التى ستعرض فى إطار الدورة ستقدم أفلاما مختلفة تتباين بين الكوميديا، والدراما،، والتشويق، والأفلام التسجيلية. شيقة: لأن السنيما لها سحر لا يقاوم على الروح والعقل الإنسانى.

و قال سفير اسبانيا رامون خيل كارساريس فى العرض التقديمى لأسبوع الأفلام الإيبيروأمريكية فى القاهرة والإسكندرية تود سفارات دول إيبيروأمريكا أن تشاركوها الاحتفال ببرنامج سينمائى مثير للاهتمام تشارك فيه أربعة عشر دولة ( الأرجنتين، البرازيل، كولومبيا، شيلى، إكوادور، إسبانيا، غواتيمالا، المكسيك، باراغواى، بنما، بيرو، البرتغال، جمهورية الدومينيكان وأوروغواى ).

و اضاف تعكس هذه الأفلام جوهر كل بلد من البلاد السابق ذكرها، وكذلك صناعاتها الثقافية القوية وذات الصلات الوطيدة بعضها ببعض. كما يعرف البعض، دورة هذا العام هى التاسعة فى القاهرة، والأولى فى الإسكندرية والتى ستعقد فى مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، ثانى أهم مدينة فى مصر وأول مدينة شهدت أول عرض سينمائى فى مصر فى شهر نوفمبر لعام 1896! تحظى السينما الإيبيروأمريكية، باللغتين البرتغالية والإسبانية، بقبول كبير فى مصر. المهتمون بالسينما والطلاب والمعلمون يهتمون سنويا بحضور أفلام هذا الأسبوع الذى يمثل جسر ثقافى مهم بين مصر وإيبيرو أمريكا. أشجع الجميع على مشاهدة أفلام هذه الدورة. فى الختام، يجب أن أشير إلى أن هذا النشاط يأتى فى إطار " الأسبوع الإيبيروأمريكى فى الإسكندرية " الذى سيعقد من يوم الغد وحتى 28 أكتوبر فى تلك المدينة. سيشهد هذا الأسبوع أنشطة مثيرة للاهتمام للغاية: - غدا، سننتقل إلى الإسكندرية لعقد لقاءات مع السلطات المحلية، التى سيتبعها زيارة لقلعة قايتباى. بعدها سنقوم بتناول وجبة غداء غير رسمية مع ممثلى عالم الأعمال وسوف نختتم يومنا بمعرض صور فوتوغرافية بعنوان "مدن ايبيروامريكية" فى مكتبة الإسكندرية -من ناحية أخرى، فى اليوم التالى، 20 أكتوبر، ستشارك العديد من السفارات فى اجتماع أكاديمى مهم بجامعة فاروس بالإسكندرية سيشارك فيه أساتذة وطلاب الجامعات. - أخيرا، لا يمكن أن ننسى كرة القدم. اعتبارا من 24 أكتوبر، ستعقد المسابقة الرقمية " أبطال إيبيرامريكا " بالمشاركة مع الدورى الإسبانى " لاليجا ". بها جميعاً. تهدف هذه الأنشطة إلى تعريف الجمهور السكندرى بالواقع الثقافى لمختلف دول إيبيروأمريكا.