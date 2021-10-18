إنفوجراف.. إزالة 8 آلاف حالة تعد على النيل والمصارف‎‎

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة أن الإزالات المستهدفة بلغت حوالى 165 ألفًا، بمساحة 19.40 مليون متر مربع تقريبا، وحتى اليوم جرى إزالة 7983 حالة بمساحة 1.70 مليون متر مربع تقريبا، ليصبح إجمالى الإزالات المتبقية حوالى 157 ألفًا، بمساحة 17.70 مليون متر مربع تقريبا، ولا تزال حملات الإزالة جارية بجميع المحافظات.

وتواصل وزارة الموارد المائية والرىن فى الوقت ذاته، تنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع، وأعمال تأهيل المساقى بمحافظات الجمهورية المختلفة، وشمل المشروع ترعًا بأطوال 9521 كيلومترًا حتى تاريخه، وجرى الانتهاء بالفعل من تأهيل ترع بأطوال تصل 2910 كيلومترات.