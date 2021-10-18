سعفان يتابع تنفيذ إجراءات الوقاية من كورنا بمصانع العاشر من رمضان

واطمأن وزير القوى العاملة على الإجراءات الاحترازية للتصدى لفيروس "كورونا" المستجد، وارتداء العمال للكمامات، وتوافر مقاييس الحرارة بكل مواقع العمل، والوقاية الشخصية وأساليب الحماية المتبعة، مؤكداً حرصه على صحة وسلامة أرواح هؤلاء العمال فى المقام الأول.
وشرح مدير التصنيع بالشركة للوزير والمحافظ خلال الجولة، نشاط الشركة، مشيرا إلى أن "إكسون موبيل مصر" تعد من كبرى الشركات على مستوى العالم فى إنتاج الزيوت، الذى يتواجد بمنطقة العاشر من رمضان، حيث تصدر منتجات موبيل لأكثر من 40 دولة بمقاييس الجودة العالمية.
وأضاف أن الشركة تولى اهتمامًا باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجيا فى أعمال تطوير كافة منتجاتها فى ضوء مواكبة التطورات والابتكارات العالمية.
وأشار إلى أن الشركة تعمل على تلبية متطلبات واحتياجات كافة العملاء، من خلال إطلاق أحدث منتجاتها المتطورة والتى صممت خصيصاً لتحافظ على أداء المحركات بمختلف أنواعها التى تساهم فى زيادة عمر محرك السيارة، فضلا عن خفض معدل استهلاك الوقود.
وقام الوزير والمحافظ بافتتاح ندوة مبادرة "سلامتك تهمنا" بالشركة التى تتولى تنفيذها الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بالوزارة، التى تهدف إلى نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل جميع أنحاء الجمهورية، لتصحيح أوضاع السلامة على الأرض داخل جميع المنشآت أيا كان نوعها بالتعاون مع أصحاب المنشآت.
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