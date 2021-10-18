محافظ الإسكندرية يهنئ المتفوقين فى المشروع الوطنى للقراءة وبطولة الرماة

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى إطار فوز 3 من أبناء الإسكندرية وحصولهم على 3 مراكز على مستوى الجمهورية للفئات الثلاث فى التصفيات النهائية للمشروع الوطنى للقراءة.

وجرى تنظيم فاعليات المشروع بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم المصرية ومؤسسة البحث العلمى بدولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن منافسات الطالب المثقف، والتى انطلقت فعاليات التصفية النهائية لها بمشاركة 3 مليون و500 ألف طالب من مختلف المحافظات.

وحصل الطالب عمر مصطفى عبد التواب، بمدرسة أمينة السعيد الابتدائية، بإدارة المنتزه، على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى الفئة الثانية التى تبدأ من الصف الثالث الابتدائى حتى الصف السادس الابتدائى، وفاز بنصف مليون جنيه مكافأة مالية.

وفاز الطالب عبد الرحمن سامى، بمدرسة التربية الحديثة بإدارة المنتزه، بالمركز الأول على مستوى الجمهورية فى الفئة الثالثة التى تبدأ من الصف الأول الإعدادى حتى الثالث الإعدادى، وفاز بنصف مليون جنيه مكافأة مالية.

وحصل الطالب إياد محمد السيد، بمدرسة سعد بن أبى وقاص الابتدائية بإدارة العجمى، بالمركز الخامس جمهورية فى الفئة الثالثة التى تشمل الصفين الأول والثانى الابتدائى، وفاز بـ 50 ألف جنيه مكافأة مالية.

وثمن محافظ الإسكندرية المجهود الكبير الذى قام به الرماة الثلاثة من أبناء المحافظة الرامى أحمد عشرة مركز أول رجال، والرامى يوسف شرف مركز أول ناشئين، والرامى رائد ميخائيل مركز أول ماستر.

وتمكن الثلاثة أبطال من حصد 3 شارات أفريقية مركز اول فى بطولة افريقيا للرماية للأطباق المروحية، ضمن منافسات بطولة العالم للرماية للأطباق المروحية، والتى أقيمت على ملاعب ميادين الرماية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية.