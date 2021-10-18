صحة القليوبية : جولة تفقدية لوكيل وزارة الصحة بالقليوبية لمتابعة سير العمل...

في إطار خطة الدولة الوقائية للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩، وتوجيهات معالي الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان لرفع المناعة المجتمعية ضد هذا الوباء، قام السيد الدكتور خالد جمال عبدالغني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية بجولة تفقدية لمتابعة سير العمل بمراكز اللقاح الجديدة التي تم تدشينها بجميع مستشفيات المحافظة والبالغ عددهم ١٩ مركز لقاح جديد بالإضافة الي ٦ مراكز لقاح تعمل بالفعل لتطعيم جميع المواطنين المترددين ع المستشفيات ووجه سيادته بسرعة تسجيل وتطعيم جميع المواطنين وذويهم المترددين علي الطوارئ والاستقبال والعيادات الخارجية بالمستشفيات بلقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩، دون انتظار موعد التطعيم، مع توفير كافة أوجه التعاون، والتيسير علي المواطنين، مع إتباع كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التطعيم، وانهاء الإجراءات اللازمة لذلك، مشيراً إلي أن المراكز تعمل من الساعة ٩ص وحتي ٩م.

وتم التأكد من تطعيم المواطنين، وقياس العلامات الحيوية لهم، وتسليم الشهادات المعتمدة للمواطنين التي تم استخراجها لهم، ومشدداً علي التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، والانتظار بالأماكن المخصصة لذلك، تيسيراً علي المواطنين وعلي مقدمي الخدمة بمركز اللقاح.