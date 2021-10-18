الرئيس السيسى يهنىء الشعب المصرى والشعوب العربية والاسلامية بمناسبة المولد النبوى الشريف

قال الرئيس عبدالفتاح السيسى: أتقدم بخالص التهنئة للشعب المصري والشعوب العربية والإسلامية بمناسبة حلول ذكرى مولد نبينا الأمين، الذي كان مولده نقطة تحول في تاريخ البشرية، فسلام الله على النبي محمد، القدوة والمثل والنموذج الصالح للقائد، الذي حمل رسالة السماء وتحمل المسؤلية بشجاعة وواجه المحن بالعزيمة والإرادة والصبر.

وإنني أدعو الله في هذه المناسبة المباركة بأن يحفظ مصر وشعوبنا العربية والإسلامية من كل سوء وشر.

كل عام وأنتم بخير.