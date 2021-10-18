السيدة انتصار السيسى تتقدم بالتهنئة للشعب المصري والأمة العربية والإسلاميةبمناسبة المولد النبوى...

وجهت السيدة انتصار السيسي، التهنئة للشعب المصري والشعوب العربية والإسلامية بمناسبة حلول ذكرى مولد نبينا الأمين.
ونشرت الصفحة الرسمية للسيدة انتصار السيسي، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تهنئة مدون فيها:
في ذكرى مولد سيد الخلق، أتقدم بالتهنئة للشعب المصري والأمة العربية والإسلامية، ففي مثل هذا اليوم شرَف النبي بمولده العالم وأضاء آفاق الكون حاملا أعظم الرسالات، فكان رحمة وهدى للعالمين.
سلام الله على النبي الأمين الكريم، الذي ضرب أروع المثل في سمو الخلق واللسان الصادق والإنسانية الرفيعة، وأدعو الله في هذه الذكرى العطرة الطيبة أن يحمي مصر وشعبها، وأن يعيد هذه الليلة المباركة بالخير واليمن والبركات على جميع الشعوب العربية والإسلامية.
كل عام وأنتم بخير.
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