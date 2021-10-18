سعفان يصل العاشر من رمضان في إطار مبادرة ”سلامتك تهمنا” للحد من...

وزير القوي العاملة يطمئن علي الإجراءات الاحترازية بإحدي شركات انتاج الزيوت العالمية حرصا علي سلامة العاملين

واصل وزير القوي العاملة محمد سعفان ، اليوم الأثنين، جولاته الميدانية لمواقع العمل والإنتاج المختلفة ، حيث زار مدينة العاشر من رمضان يرافقه محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، وتفقد إحدى شركات انتاج الزيوت "إكسون موبيل مصر" الرائدة في توفير مواد التشحيم والوقود المتميزة، حيث شملت الجولة تفقد تنكات الزيوت مرورا بوحده الخلط ومعاينة المعمل المركزي وخطوط التعبئة وانتهت الجولة عند مخازن المنتج النهائي.

وأطمأن وزير القوي العاملة علي الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس “كورونا” المستجد، وارتداء العمال للكمامات، وتوافر مقاييس الحرارة بكل مواقع العمل، والوقاية الشخصية وأساليب الحماية المتبعة، مؤكداً حرصه على صحة وسلامة أرواح هؤلاء العمال في المقام الأول.

وشرح مدير التصنيع بالشركة للوزير والمحافظ خلال الجولة ، نشاط الشركة مشيرا إلي أن "إكسون موبيل مصر" تعد من كبري الشركات على مستوى العالم فى إنتاج الزيوت، الذى يتواجد بمنطقة العاشر من رمضان، حيث تصدر منتجات موبيل لأكثر من 40 دولة بمقاييس الجودة العالمية.

وأضاف أن الشركة تولى اهتمامًا باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجيا فى أعمال تطوير كافة منتجاتها فى ضوء مواكبة التطورات والابتكارات العالمية.

وأشار إلى أن الشركة تعمل على تلبية متطلبات واحتياجات كافة العملاء، من خلال إطلاق أحدث منتجاتها المتطورة والتى صممت خصيصاً لتحافظ على أداء المحركات بمختلف أنواعها التى تساهم فى زيادة عمر محرك السيارة، فضلا عن خفض معدل استهلاك الوقود.

صاحب الوزير والمحافظ خلال الجولة المهندس عمرو أبو عيطة رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب، والمهندس مازن حامد مدير التصنيع، وسالي حسين مدير الموارد البشرية، والمهندس يوسف حافظ مدير العلاقات العامة والحكومية، والمهندس أحمد سعيد العصار مدير العمليات بالمصنع ، والمهندس أيمن رضا أمين عام الجمعية، والعميد أركان حرب محمد منصور المستشار العسكري بالمحافظة، وأحمد عبد الهادي وكيل مديرية القوي العاملة بالشرقية، محمد منتصر مدير عام السلامة والصحة والمهنية ،

وقام الوزير والمحافظ بافتتاح ، ندوة مبادرة "سلامتك تهمنا" بالشركة التي تتولى تنفيذها الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بالوزارة، التي تهدف إلى نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل جميع أنحاء الجمهورية، لتصحيح أوضاع السلامة على الأرض داخل جميع المنشآت أيا كان نوعها بالتعاون مع أصحاب المنشآت، بحضور أشرف الدوكار ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والمهندس محمد مدكور، وإسلام حمدي، ومحمد حسن من الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة، وممثلي 40 مصنع وشركة مشاركة في المبادرة بالقطاع الخاص.

وقال وزير القوى العاملة، إن المبادرة ترمى أيضا إلى الحد من إصابات وحوادث العمل والأمراض المهنية ،بالتعاون بين الوزارة وأصحاب المنشآت، بعد النتائج الكبيرة التى حققتها من قبل حملة "اعرف-أحمى نفسك".

وأوضح الوزير أن قطاع البترول والشركات العاملة فيه تطبق جميعها كل المعايير القياسية الخاصة بالسلامة والصحة المهنية لحماية الأفراد العاملين فيه على أكمل وجه، بحكم طبيعة العمل الخطرة في هذا القطاع، مقدما الشكر للشركة على استضافتها فعاليات المبادرة وتعاونها المستمر مع الوزارة كأحد أهم القلاع الصناعية في منطقة العاشر من رمضان.

وأشار الوزير إلي أن الوزارة عملت مؤخرا بالتعاون مع جمعية المستثمرين بالعاشر من رمضان على فكرة جديدة حول عمل إنذار مبكر في جميع الشركات والمصانع العاملة في المنطقة، لمواجهة أي حدث طارئ يمكن أن يحدث، داعيا كل ممثلي الشركات المشاركة في المبادرة بالعمل على تقديم أفكار جديدة ومستحدثة ودراسات جديدة في مجال السلامة والصحة المهنية لضمان حماية العمال داخل المصانع والشركات من مخاطر العمل قدر الإمكان وتوفير بيئة عمل آمنة.

وأشار الوزير إلي أنه يجب تغيير مفهوم السلامة والصحة المهنية من مجرد قواعد وقوانين ملزمة إلي سلوك يومي أساسي في حياة الأفراد للحفاظ على حياتهم، وتعليم أولادنا هذا المفهوم الجديد فهم عمال المستقبل وأمل التقدم والتطوير.

واقترح الوزير عمل مسابقة سنوية فيما بين المصانع والشركات حول تقديم أفكار جديدة لتحقيق هذا المفهوم من شأنها الارتقاء بمستوى السلامة والصحة المهنية بمفهومها الجديد وتوفير حماية أكبر للعاملين في المهن الخطرة، مع تقديم جوائز أوائل المتسابقين وتحفيزهم على الإبداع والابتكار في مجال السلامة والصحة المهنية.

بدوره رحب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بوزير القوى العاملة علي أرض المحافظة، في إحدى أكبر الشركات الصناعية شركة أكسون موبيل مصر بمشاركة العديد من شركات القطاع الخاص، مشيرا إلي أهمية دور الشركات الكبرى المتخصصة في العديد من الصناعات لتحقيق النهضة الشاملة لجمهورية مصر العربية.

وثمن المحافظ، الجهود التي تقوم بها وزارة القوى العاملة في نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في ربوع الجمهورية، للعاملين داخل كل مصانع وشركات القطاع الخاص وأهمية تغيير فكر ومفهوم السلامة والصحة لتحقيق التقدم والتطور في مختلف المجالات.

من جانبه رحب أحمد عبد الهادي وكيل مديرية القوي العاملة بالشرقية، بالوزير والمحافظ، مشيرا إلي أن اليوم نشهد جميعا تدشين إحدى مبادرات وزارة القوى العاملة علي أرض محافظة الشرقية في إحدى أكبر القلاع الصناعية بها بمدينة العاشر من رمضان، تحت رعاية وزير القوى العاملة ومحافظ الشرقية والتي تهدف الي نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية والعمل اللائق بين العاملين بالمصانع والشركات كمحور أساسي من محاور التنمية المستدامة والتي أكدت القيادة السياسية على تحقيقها في مختلف المجالات.

في نفس السياق رحب عمرو أبو عيطة رئيس مجلس إدارة الشركة بوزير القوى العاملة ومحافظ الشرقية، مؤكدا أن الشركة تضع سلامة وصحة الأفراد بها على رأس أولويات العمل بها، وقد حصل المصنع علي درع الوزارة للسلامة والصحة المهنية في عام ٢٠١٤ تأكيد علي هذا الدور وتقديرا للشركة لاتباعها اشتراطات السلامة والصحة المهنية بداخلها.

ودعا رئيس مجلس الإدارة الحضور للاستفادة من مبادرة سلامتك تهمنا التي تعقد في الشركة على مدار يومين، والاستفادة من المناقشات التي تتم بداخلها تعظيما لدور السلامة والصحة المهنية الهام في حياة الأفراد داخل العمل وخارجه.

وفي ختام الافتتاح أهدي رئيس مجلس الإدارة درع الشركة لوزير القوى العاملة ومحافظ الشرقية، تقديرا بهم على جهودهم المستمرة في دعم الحركة الصناعية على أرض المحافظة ورعاية وحماية العمال بجميع القلاع الصناعية، كما قدم الوزير درع الوزارة لرئيس مجلس إدارة الشركة.