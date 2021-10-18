قائد المنتخب السابق: موسيماني يستعد للرحيل عن الأهلي

كشف أحمد حسن قائد المنتخب الوطنى السابق، عن جمع الجنوب الأفريقى بيتسو موسيماني المدير الفنى للنادى الأهلى، متعلقاته من مسكنه فى الشيخ زايد، ترقباً لرحيله عن القلعة الحمراء خلال الأيام المقبلة.

ونشر أحمد حسن على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك: "موسيماني يجمع متعلقاته من فيلا الشيخ زايد بعدما باتت أيامه معدودة داخل القلعة الحمراء".

احمد حسن

وقررت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي عقد جلسة خاصة مع بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق خلال الأيام القليلة المقبلة، وتحديداً عقب مباراة العودة أمام الحرس الوطني بطل النيجر في بطولة أفريقيا.

وتنوي لجنة التخطيط التى يترأسها محسن صالح وتضم في عضويتها زكريا ناصف مناقشة موسيماني في بعض الأمور الفنية الخاصة بالفريق قبل إنطلاق بطولة الدوري المصري يوم 25 أكتوبر الجاري.

وتناقش "تخطيط" الأهلي موسيماني في عدة أمور كروية وحسابات فنية وغيرها مما يتعلق بفريق الكرة بإرتباطاته المقبلة ونتائج الفريق الماضية وصفقات اللاعبين.

ويبدأ الأهلي غداً الثلاثاء، الإستعداد لمباراة الحرس الوطني المقرر لها السبت المقبل بإستاد الأهلي والسلام في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، علماً بـن لقاء الذهاب بالنيجر أمس الأول ، السبت، انتهى بالتعادل 1/1.