/656725/كسر-في-الجمجمة-وفاة شاب-وإصابة سيدة--في-حادث-تصادم-بالشرقية

شهد طريق بلبيس أبوحماد بمحافظة الشرقية، اليوم الأثنين، وفاة شاب وإصابة سيدة بكسر في الجمجة، في حادث تصادم وقع بين سيارتين بطريق بلبيس، أبوحماد بمحافظة الشرقية.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل وفاة شاب وإصابة سيدة بكسر في الجمجة في حادث تصادم بالشرقية

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إشارة من مستشفى القرين بوصول «إسلام الشبراوى»، 25 عاما مقيم الأسدية دائرة المركز، جثة هامدة، و «هويدا عبد الرحمن»، 50 عاما مقيمة أبوحماد مصابة بكسر بالجمجمة وتم تحويلها إلى مستشفى الأحرار.

وأتضح من التحريات الأولية بوقوع حادث تصادم بطريق «بلبيس، أبوحماد» أمام الريست بين سيارتين الأولى نقل والثانية نصف نقل، مما أسفر الحادث عن مصرع الأول وإصابة الثانية، وتم رفع آثار الحادث من الطريق، وعلى الفور تم تحربر المحضر اللازم بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة للتحقيق.

وفي سياق أخر رحلة يومية يقطعها عمال أحد المصانع من قرية سقارة مركز البدرشين جنوب الجيزة، في طريقهم إلى مكان عملهم في أكتوبر بحثا عن رزق حلال يغطي تكاليف معيشتهم في ظل غلاء الأسعار وفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

مسلسل يومي حلقاته لم تنتهي تبدلت أحداثه، مسجلا حادثا مروعا راح ضحيته 6عمال وأصيب شخصين آخرين.

تفاصيل الواقعة

وترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة لمرور الجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث مروع ووجود متوفين ومصابين بالطريق المشار إليه.

اتضح أن سيارة نقل بمقطورة اصطدمت بمؤخرة سيارة بيجو كانت متوقفة على جانب الطريق وتصادف تواجد جرار زراعي أمامها على شكل «كماشة».

ووصفت المعاينة المشهد الأخير للحادث الأليم «البيجو مبقاش ليها أثر» في إشارة إلى تحولها إلى قطعة خردة مع تسجيل ٦ وفيات ومصابين اثنين نقلا إلى مستشفى الهرم للعلاج

رئيس مركز البدرشين تنسيقا مع مرور الجيزة دفع بالمعدات اللازمة لرفع آثار حادث تصادم بالطريق الدائري الأوسطي.