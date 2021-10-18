أحمد حسن: موسيماني يرحل عن الأهلي خلال الأيام القادمة «صور»

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تحدث أحمد حسن، نجم الأهلي السابق، حول حقيقة رحيل بيتسو موسيماني مدرب النادي الأهلي عن الفريق خلال الفترة المقبلة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ونشر كابتن منتخب مصر السابق عبر صفحتة الشخصية "فيس بوك" "خاص.. موسيماني يجمع متعلقاته من فيلا الشيخ زايد بعدما باتت أيامه معدودة داخل القلعة الحمراء".

وكانت هناك مشاكل وأزمات بين موسيماني وإدارة النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة بسبب تجديد تعاقد المدرب الجنوب أفريقي، وطلب التجديد لمدة 3 سنوات، وهو ما جاء بالرفض من إدارة النادي الأهلي.

وتحدث بيتسو موسيماني قبل أيام ووجه رسالة غامضة غلى جماهير الأهلي عبر تويتر وأكد "سأواصل عملي مع الأهلي هذا الموسم ولا أعرف من الذي سوف يحدث في المستقبل".

طه إسماعيل يهاجم بيتسو موسيماني بعد التعادل أمام الحرس الوطني.. ومفاجأة في اختيار رجل المباراة

‏أكد طه إسماعيل، محلل قنوات أون تايم سبورتس، أن أداء لاعبي الأهلي أمام الحرس الوطني لم يكن مقنعا خاصة في الشوط الثاني.

وأضاف خلال الاستوديو التحليلي لمباراة الأهلي والحرس الوطني "لاعبي الأهلي لديهم تعب بدني وذهني، ولم يكن هناك تركيز خلال المباراة من أجل التركيز وتسجيل الأهداف".

رحيل بيتسو موسيماني

وواصل" متعجب من عدم مشاركة بدر بانون في وقت مبكر خاصة أن لاعبي الحرس الوطني كانوا متفوقين في الكرات الهوائية، ولم يكن هناك أي تركيز وفازوا بجميع الكرات أمام دفاعات النادي الأهلي وكان لابد من مشاركة بدر بانون في وقت مبكر".

وزاد" أكرم توفيق كان نجم اللقاء من جانب الأهلي، بالرغم من أنه شارك في أوقات قليلة ولكنه قدم مستوى متميز، وكان اللاعب الوحيد الذي يحافظ على الكرة وزيادة الاستحواذ للنادي الأهلي، وباقي اللاعبين لم يكن هناك تركيز من جانبهم، وهذا أمر محير".

واختتم" الحرس الوطني تفوق في شوط المباراة الثاني، وموسيماني دائما يتأخر في التغييرات، وهذه مشكلة كبيرة لابد من حلها، ومشاركة وليد سليمان بدلا من كهربا جاءت في وقت متأخر، ولم تكن هناك أدوات على دكة البدلاء تستطيع إفادة الفريق".

الأهلي يتعادل إيجابياً أمام الحرس الوطني في دوري أبطال أفريقيا

أنتهت منذ قليل أحداث مباراة النادي الأهلي أمام الحرس الوطني النيجري بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل.

وأفتتح النادي الأهلي التسجيل في بداية الشوط الأول عن طريق ركلة جزاء سددها علي معلول قبل أن يعادل فريق الحرس الوطني النتيجة عن طريق جبريلا دوي.