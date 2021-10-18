«حال عودته من العمل»..وفاة شخص اسفل سيارة نقل في المنصورة

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شهد طريق المنصورة طناح أسفل كوبرى عثمان للسكة الحديد، وفاة شخص أسفل سيارة نقل، حال عودته من عمله، مستقلا دراجته النارية.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل وفاة شخص اسفل سيارة نقل حال عودته من عمله في المنصورة

تفاصيل الحادث

ترجع تفاصيل الحادث عندما تلقى اللواء مدير أمن الدقهلية، إشارة من مأمور مركز شرطة المنصورة، بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة، ببلاغ من الأهالى بوفاة شاب على طريق المنصورة طناح، أسفل كوبرى عثمان للسكة الحديد.

انتقلت على الفور قيادات مركز المنصورة إلى مكان الحادث، وبالفحص والأنتقال أتضح مصرع الشيخ «سامى م ر» 28 سنة، حاصل على ليسانس أصول الدين جامعة الأزهر، ومقيم بقرية برق العز التابعة لمركز المنصورة.

دراجة نارية

وأتضح أن الشيخ كان يستقل دراجة نارية تحمل لوحات معدنية، رقم د ا. 9161 وحال عودته من عمله، دهسته سيارة نقل ثقيل تحمل لوحات معدنية رقم د م ب 9896 ونجحت الشرطة في إلقاء القبض على سائق السيارة المتسبب فى الحادث لحين اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.

هبوط حاد فى الدورة الدموية

وعلى الفور تم نقل الجثمان بسيارة الإسعاف إلي مشرحة مستشفى المنصورة الدولى الجديد، تحت تصرف النيابة العامة، وورد تقرير مفتش الصحة وأفاد بأن الحادث نتيجة هبوط حاد فى الدورة الدموية ولا توجد شبهة جنائية وصرحت النيابة العامة بدفن الجثة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازم.