النائبة هالة أبو السعد تحذر من انهيار مسجد العمرى الأثرى ب«فوه» كفر الشيخ

/656734/النائبة-هالة-أبو-السعد تحذر-من-انهيار-مسجد-العمرى-الأثرى-بفوه-كفر-الشيخ

تقدمت النائبة هالة ابو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، بطلب إحاطة، للمستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، بشأن عدم إجراء ترميم مسجد العمرى الاثرى بفوه – كفر الشيخ مما يجعله عرضة للانهيار.

دوت الخليج

النائبة هالة أبو السعد تحذر من انهيار مسجد العمرى الأثرى بفوه – كفر الشيخ

وأكدت النائبة هالة أبو السعد، أن الآثار الإسلامية فى مدينة فوه بمحافظة كفر الشيخ،تعاني من الإهمال الشديد، بالرغم من انها تضم اكثر من 365 مسجدا أثريا إضافة للعديد من الآثار، مشيرا الي ان بعض المساجد الأثرية تحتاج إلى الترميم إذ يتساقط المياه وأجزاء من السقف على المصلين والجدران والأعمدة متهالكة.

وأضافت وكيل لجنة المشروعات المتوسطة بمجلس النواب، أن وزارة الأوقاف، على تمويل وزارة الآثار بمبلغ مليون جنيه لتنفيذ الأعمال المطلوبة لمسجد العمري الأثري بمدينة فوه، حيث وقامت وزارة الاوقاف بإرسال مبلغ 500 ألف جنيها كمرحلة اولي، و500 الف كمرحلة ثانية،كما ان وزارة الآثار طالبت الاوقاف اكثر من مرة بإرسال المبلغ كاملاً حتى يتم طرح المشروع أو قيام وزارة الأوقاف هي بطرح المشروع عن طريقها تحت إشراف وزارة الآثار.

النائبة هالة أبو السعد تطالب وزارة الأوقاف بإرسال المخصصات المالية لترميم مسجد العمري

وطالبت النائبة وزارة الاوقاف بارسال المخصصات المالية لترميم مسجد العمرى الاثرى كاملاً حتى يتم طرح المشروع أو قيام وزارة الأوقاف هي بطرح المشروع عن طريقها تحت إشراف وزارة الآثار، تجنبا لانهيار هذا المسجد الاثرى.