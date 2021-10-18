/656737/السيدة-إنتصار-السيسي-في-مثل-هذا-اليوم-شرف-النبي-بمولده-العالم-وأضاء-آفاق-الكون-حاملا-أعظم-الرسالات

تقدمت السيدة إنتصار السيسي، بالتهنئة للشعب المصري والأمة العربية والإسلامية، بمناسبة المولد النبوي الشريف.

دوت الخليج

السيدة إنتصار السيسي: في مثل هذا اليوم شرَف النبي بمولده العالم وأضاء آفاق الكون حاملا أعظم الرسالات

وقالت السيدة إنتصار السيسي:” في مثل هذا اليوم شرَف النبي بمولده العالم وأضاء آفاق الكون حاملا أعظم الرسالات، فكان رحمة وهدى للعالمين”.

السيدة إنتصار السيسي: النبي ضرب أروع المثل فى سمو الخلق واللسان الصادق والإنسانية الرفيعة

وتابعت:” سلام الله على النبي الأمين الكريم، الذي ضرب أروع المثل في سمو الخلق واللسان الصادق والإنسانية الرفيعة، وأدعو الله في هذه الذكرى العطرة الطيبة أن يحمي مصر وشعبها، وأن يعيد هذه الليلة المباركة بالخير واليمن والبركات على جميع الشعوب العربية والإسلامية.. كل عام وأنتم بخير.

هذا وتحتفل اليوم الأمة الإسلامية بمناسبة المولد النبوي الشريف، فى مصر والوطن العربي.