/656739/وزارة-التربية-والتعليم-تعلن-تدريس-مسيرة-محمد-صلاح-في-مناهج-اللغة-الإنجليزية-للمرحلة-الإعدادية-والثانوية-صور

أصبح بشكل رسمي، تدريس مسيرة محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول، في مناهج اللغة الإنجليزية للمرحلة الإعدادية والثانوية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتم ظهور محمد صلاح برفقة ابنته مكة، في أحد الكتب الخاصة بالمرحلة الإعدادية.

وأصبح محمد صلاح رمزاً للجميع داخل مصر وعلى مستوى العالم، نظراً للنجاحات التي يقدمها خلال الفترة الأخيرة داخل الملاعب الأوروبية.

آخر أخبار محمد صلاح وتفاصيل وضعه في مناهج الاعدادية والثانوية

يواصل الفرعون المصري محمد صلاح تألقة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز خاصة بعدهدفة الرائع, في المباراة الأخير أمام واتفورد ضمن مباريات الجولة الثامنة للبريميرليج.

ومؤخراً سافر وكيل اللاعب محمد صلاح رامي عباس إلي مدينة ليفربول الإنجليزية من أجل التفاوض بشأن تمديد وتجديد عقد الفرعون المصري بمبلغ قد يكون الأعلي في تاريخ ليفربول الإنجليزي وهو 500 ألف إسترليني في الأسبوع الواحد.

وحضر محمد صلح مساء أمس الأحد حفل "إيرث شوت" في بريطانيا لتكريم الفائزين في التقدم بحلول من أجل إصلاح المشاكل البيئية.

ووجة الأمير ويليام ملك بريطانيا الدعوة إلي محمد صلاح لحضور فعاليات الحفل ليكون لاعب الكرة الوحيد المتواجد والحاضر لفعاليات حفل ايرث شوز.

الجدير بالذكر أنة تم اختيار المرشحون الخمسة للفوز بالجائزة من قبل الأمير ويليام,وجاء المرشحين كالتالي:

والملكة رانيا ملكة الأردن، والمطربة الكولومبية شاكيرا، والممثلة كيت بلانشيت، وأسطورة كرة القدم البرازيلية داني ألفيش، والدبلوماسية البيشية كريستيانا فيجيريس.

محمد صلاح يصنع التاريخ

ويتربع الفرعون محمد صلاح بهدفة في مباراة واتفورد علي رأس قائمة اللاعبين الأفارقة الأكثر تسجيلاً للأهداف في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز متساوياً مع الإيفواري ديدية دروجبا برصيد 104 هدف.

" صرح وزير التربية والتعليم طارق شوقي أن وزارة التعليم يعرض عليها اقتراحات عديدة من أجل إضافة مسيرة محمد صلاح في المناهج الدراسية"، مؤكدا أنه "من الوارد أن يتم ذلك.".

وأكد أن ما وصل إلية محمد صلاح خلال مسيرتة الأوروبية يستحق أن يكرة علية بالتدريس وتعليم الأجيال القادمة رحلة كفاحة من مصر وصولاً إلي العالمية.