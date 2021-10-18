/656742/النواب-يوافق-على-إتفاقية-بشأن-فرص-المرأة-في-مجال-الأعمال-التجارية-الزراعية-في-مصر

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان التـضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، العلاقات الخارجية، الصناعة، المـشـروعــات المتوسطـة والصـغيرة ومتنـاهية الصغر، والإدارة المحلية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 263 لسنة 2021بشأن الموافقة على الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا بشأن تنفيذ مشروع فرص المرأة في مجال الأعمال التجارية الزراعية في مصر، الموقع في القاهرة بتاريخ 31/3/2021.

دوت الخليج يرصد موافقة النواب على اتفاقية لدعم المرأة فى ريادة الأعمال التجارية الزراعية بمصر اتفاقية تنفيذ مشروعات فرص المرأة فى ريادة الاعمال التجارية الوزراعية فى مصر كما وافق المجلس أيضا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الافريقية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 262 لسنة 2021بالموافقة على قرار مجلس إدارة بنك التنمية الإفريقي رقم 21/ 2020 الصادر بتاريخ 21/10/2020 بشأن تخصيص أسهم رأس مال البنك في إطار قواعد تحويل ملكية الأسهم المتاحة للاكتتاب خلال الفترة المنتهية في 31 مايو 2020، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في إطار الزيادة العامة السادسة لرأس مال البنك. اتفاقية بين مصر وكندا ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على قرار رئيس الجمهورية رقم 364 لسنة 2021، بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية الفرنسية للمساهمة في تحقيق المشاريع ذات الأولوية في جمهورية مصر العربية، الموقع في القاهرة بتاريخ 12/6/2021.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر النواب يوافق على إتفاقية بشأن فرص المرأة في مجال الأعمال التجارية الزراعية في مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.