السفير صلاح حليمة: مصر لعبت دورا حيويا لإلغاء الديون عن الدول الإفريقية

جدة - نرمين السيد - أشاد السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصرى للشؤون الإفريقية، مساعد وزير الخارجية الأسبق، بالعلاقات بين مصر وإفريقيا، قائلا إنها تمتد لتاريخ قديم وتتعدد روافدها بشكل كبير، وذلك بسبب الموقع الجغرافى والروابط الاجتماعية والثقافية والمصالح المشتركة التى تجمع الجانبين.





وأضاف السفير حليمة، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا إفريقيا" والمذاع على قناة "إكسترا نيوز"، بأن مصر لعبت دورا هاما فى القارة الإفريقية، وتحديدا فى المجال الاقتصادى، كما نفذت مشاريع إقليمية تحت مظلة المبادرة الرئاسية لتنمية البنية التحتية بإفريقيا، مثل إنشاء خط ملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، فضلا عن دور مصر فى مبادرة الحزام والطريق.

وفيما يخص جائحة كورونا، أكد السفير حليمة أن مصر عملت أيضا على إنشاء وتوفير اللقاحات للقارة الإفريقية، فضلا عن بناء القدرات والنظم الصحية وتوفير التدريب مع الجانب الإفريقى فى مجالات عديدة أخرى.

كما أوضح أن هناك تعاون أمنى كبير بين مصر وإفريقيا فى مجال مواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية، مشيرا إلى أن هناك توجه من جانب مصر لعقد قمم مصغرة لتحقيق التعاون فى المجال السياسى والاقتصادى والاجتماعى.

واختتم حديثه بأن هناك نحو 12 قمة تم عقدها فى عهد الرئيس السيسى، عملت على دفع العلاقات بين مصر وإفريقيا وبين إفريقيا والعالم الخارجى، ساهمت فى تنشيط العلاقات التجارية وزيادة حجم الاستثتمار، مضيفا أن مصر لعبت دورا حيويا لإلغاء الديون عن الكثير من الدول الإفريقية أو إعادة هيكلتها.