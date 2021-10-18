مدارس القاهرة تتزين بأسماء الشهداء فى العام الجديد

جدة - نرمين السيد - وبحسب المجلس تم إطلاق اسم البطل الشهيد أحمد عبد الوهاب على إبراهيم، على مدرسة المعادى الثانوية العسكرية بحى المعادى، والبطل الشهيد محمد يوسف محمد، على مدرسة بالدرب الأحمر، والبطل الشهيد رامى أحمد على هلال، على مدرسة رسمى لغات متميز بالتجمع القاهرة الجديدة ، والبطل الشهيد مصطفى عبدالله ياسين على مدرسة مصر الحرة بكورنيش حلوان حى المعصرة.

وتم إطلاق اسم البطل الشهيد عمرو عبد المنعم إبراهيم أحمد خليل، على مدرسة الحسينية الثانوية بالعباسية الوايلى، واطلاق اسم الدكتور حسنين أبو زيد، على مدرسة زهور مايو بنطاق حى 15 مايو.

وأشار المحافظ إلى أن إطلاق اسم الشهيد على المدارس هو فخر للمنشأة، مؤكدًا أن القاهرة لم ولن تنسى أبدا شهداء الوطن وتسعى دائما لتكريم أسرهم الذين قدموا اغلى ما لديهم فداء للوطن.

وأضاف المحافظ أن نهج المحافظة هو وضع لوحات تذكارية داخل كل المدارس التى تحمل أسماء شهداء الوطن تتضمن نبذة عن الشهيد الذى تحمل المدرسة اسمه وصورة كبيرة له وتفاصيل تضحياته وظروف استشهاده ليكون نموذجا يحتذى به الجيل الجديد.