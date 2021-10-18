حنفى جبالى يرفع الجلسة العامة للبرلمان

جدة - نرمين السيد - وشهدت الجلسة اليوم الموافقة على عدد من الاتفاقيات الدولية الموقعة بين مصر والعديد من الدول.

ووافق المجلس قبل رفع الجلسة على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان العلاقات الخارجية، التعليم والبحث العلمى، والخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 311 لسنة 2021بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون الفنى لعام 2019، الموقع فى القاهرة بتاريخ 20/5/2021.