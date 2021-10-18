السفير إبراهيم الشوينى: السيسى حقق نقلة نوعية للقارة الإفريقية

جدة - نرمين السيد - وقال فى مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا إفريقيا" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، إن العلاقات المصرية الأوغندية تعود لعقود قديمة، وتتميز بأنها علاقة ودية واستراتيجية، مضيفا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، حرص على تعزيز التعاون مع أوغندا ودفع علاقات التعاون معها فى جميع المجالات، كذلك أقام علاقات قوية مع الرئيس يورى موسيفينى.

وأكد السفير الشيونى، بأن هناك العديد من الشركات المصرية التى تعمل فى أوغندا فى مختلف المجالات، مضيفا أن أوغندا دولة لها موقع مهم، لذلك التنسيق بين البلدين أمر مهم لمكافحة الإرهاب وللتعاون فى المجالات الأخرى مثل الاقتصادية والتعليمية والاستخباراتية.

وتابع بأنه فى ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى، أكد الرئيس السيسى على أهمية العلاقات المصرية الإفريقية، إذ طلب من جميع الدول أن تدعم إفريقيا فى مجالات التنمية والاستثمار، كما ساعد فى تحقيق نقلة نوعية للقارة السمراء من خلال إقامة مشروعات تمنع الهجرة غير القانونية ومكافحة الإرهاب.