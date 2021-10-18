«خناقة على فلوس».. عامل يمزق جسد سائق توك توك في القليوبية

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شهدت منطقة شبين القناطر في القليوبية، اليوم الأثنين، عامل يمزق جسد سائق توك توك بمطواة إثر مشاجرة نشبت بينهما، بسبب خلافات مالية وعلى الفور تم نقل المجني عليه مصابًا إلي مستشفى شبين القناطر العام وتم تحويله إلي مستشفى بنها العام لخطورة حالته وألقي القبض على المتهم وتم تحرير المحضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل عامل يمزق جسد سائق توك توك بسبب خلافات مالية في القليوبية

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى مأمور مركز شرطة شبين القناطر، إشارة من المستشفى بوصول «أ م ع» 21 سنة سائق توك توك مصابا بجرح نافذ بالبطن وتم تحويلة لمستشفى بنها العام.

التحريات الأولية

وعلى الفور تم إخطار اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، فانتقلت قوة أمنية وأكدت التحريات الأولية إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عامل تشاجر العامل مع المجني عليه بسبب خلافات مالية بينهما وألقي القبض على المتهم ويدعى «م. و.ج» وبحوزته الأداة المستخدمة في الواقعة وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وفي سياق أخر شهد طريق بلبيس أبوحماد بمحافظة الشرقية، وفاة شاب وإصابة سيدة بكسر في الجمجة، في حادث تصادم وقع بين سيارتين بطريق بلبيس، أبوحماد بمحافظة الشرقية.

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إشارة من مستشفى القرين بوصول «إسلام الشبراوى»، 25 عاما مقيم الأسدية دائرة المركز، جثة هامدة، و «هويدا عبد الرحمن»، 50 عاما مقيمة أبوحماد مصابة بكسر بالجمجمة وتم تحويلها إلى مستشفى الأحرار.

وأتضح من التحريات الأولية بوقوع حادث تصادم بطريق «بلبيس، أبوحماد» أمام الريست بين سيارتين الأولى نقل والثانية نصف نقل، مما أسفر الحادث عن مصرع الأول وإصابة الثانية، وتم رفع آثار الحادث من الطريق، وعلى الفور تم تحربر المحضر اللازم بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة للتحقيق.