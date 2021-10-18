/656741/أثناء-تنظيف-السلاح-شاب-يقتل-والده-بطلق-ناري-بالبدرشين

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم الأثنين، في إلقاء القبض على شاب المتهم بقتل والده بطلق ناري عن طريق الخطأ أثناء تنظيف وصيانة فرد خرطوش بمنطقة الشوبك بدائرة مركز شرطة البدرشين.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل القبض على شاب المتهم بقتل والده بطلق ناري عن طريق الخطأ في البدرشين

تفاصيل الجريمة

ترجع تفاصيل الجريمة عندما تلقي الرائد أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من المستشفي تفيد باستقبال أحد الأشخاص مصاب بطلق ناري رش خرطوش ولقي مصرعه متأثراً بإصابته ومقيم بمنطقة الشوبك بدائرة المركز، وبالإنتقال والفحص أتضح أنه أثناء قيام نجل المتوفي بصيانة وتنظيف سلاح ناري فرد خرطوش غير مرخص، خرجت طلقة استقرت في جسد والده وتسببت في وفاته، وتم التحفظ على الجثة داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

اعتراف المتهم

فيما نجحت القوات في إلقاء القبض على المتهم واقتياده إلي ديوان المركز، وبمواجهته أمام رجال المباحث أقر بارتكاب الواقعة علي النحو المشار إليه سالف الذكر، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة والذي أحال الواقعة إلي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ولا تزال التحقيقات مستمرة.

وفي سياق أخر شهدت مدرسة القيصرية المشتركة في المحلة الكبرى بالغربية، اقتحام مواطن لأبواب المدرسة المغلقة وبحوزته «خرطوم وعصا والشوم»، مصادر أمنية تكشف حقيقة، التعدى على وكيلتين المدرسة مصادر أمنية حقيقة، والطلاب بها بدعوي اتهامه لهم برشق نافذه منزله بالطوب والحجارة من قبل الطلاب، وفر هاربا.

أبواب المدرسة مغلقة

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية ناصر حسن: « ان أبواب المدرسة كانت مغلقة تنفيذا للتعليمات الواردة لمديري المدارس حول انتظام الدراسة وتطبيق للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وقام المواطن بالقفز والتعدي عل المدرسين والطلاب خلال وجودهم في فناء المدرسة.

وتم تحرير محاضر بقسم شرطة المحلة الكبرى من قبل أولياء الأمور وتم متابعة الأمر وانتظمت الدراسة بالمدرسة بعد تلك الواقعة وعودة الهدوء للمدرسة.

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية ، إخطارا بتحرير 12 ولي أمر ومجموعة في المعلمين من بينهم 3 مدرسات بمدرسة القيصرية الابتدائية المشتركة بالتقدم ببلاغ ضد شخص يدعي «ض. ك» باقتحام المدرسة والاعتداء على الطلاب والمدرسات خلال طابور الفسحة بواسطة عصا وخرطوم وقفزه من فوق سور المدرسة والتعدي عليهم.