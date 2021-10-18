/656743/أسطورة-برشلونة-يوجه-رسالة-لـ-محمد-صلاح-عبر-انستجرام-من-الجيد-رؤيتك-يا-أخي

تواجد داني ألفيش، نجم برشلونة الإسباني السابق في حفل “إيرث شوت” لتكريم الفائزين بتقديم حلول للمشاكل البيئية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتواجد النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، وقدم الحفل، وأظهرت الكاميرات الحفاوة الكبيرة في الاتسقبال من جانب الأمير ويليام دوق كيمبريدج وزوجته الأميرة كيت ميدلتون في قصر أليكساندرا.

ونشر داني ألفيش صورة عبر إنستجرام، بجانب نجم ليفربول محمد صلاح، وعلق على الصورة قائلا “من الجيد رؤيتك يا أخي”.

سيميوني: محمد صلاح لاعب إستثنائي ولديه مستوى عالي مع ليفربول والمنتخب

كشف الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لفريق اتليتيكو مدريد، عن قدرات الفريق الإنجليزي ليفربول، وبالأخص مع عودة الهولندي فيرجيل فان دايك، وتألق الفرعون المصري محمد صلاح في الفترة الأخيرة مع الريدز.

وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لمباراة ليفربول واتليتيكو مدريد، في لقاء الجولة الثالثة من منافسات دوري أبطال أوروبا، والتي تنطلق غداً في الساعة التاسعة مساء، على ملعب واندا ميترو بوليتانو، معقل الفريق الإسباني.

تصريحات دييجو سميوني

وقال دييجو سيميوني: "ليفربول يلعب بشكل جيد في الفترة الأخيرة، وبالأخص بعد عودة فان دايك في خط الدفاع".

وأكمل: "سنجد طريقة لإزاء ليفربول في المباراة، سواء من الناحية الدفاعية أو من خلال الهجمات المرتدة".

وأضاف: "آخر مرة واجهنا ليفربول فزنا في المباراة التي على ملعبنا قبل أن تبدأ المباراة حتى، أرغب أن نتذكر ذلك".

دييجو سيميوني عن محمد صلاح

واختتم: "ليفربول يمتلك محمد صلاح في خط الهجوم، وهو بالفعل لاعب استثنائي، ويلعب على مستوى عالي مع فريققه ومع منتخب بلاده".

وتذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم وتنقل عبر شاشة بي إن سبورت 1 بريميوم, بتعليق خليل البلوشي.

موقف الفريقين في المجموعة

ويحتل فريق ليفربول صدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط من فوزين علي نادي بورتو البرتغالي وميلان الإيطالي.

بينما يحتل فريق أتليتكو مدريد المركز الثاني في المجموعة برصيد 4 نقاط من فوزة في مباراة وتعادل في مثلها.

نتيجة مباراة ليفربول أمام واتفورد

تمكن فريق ليفربول من تحقيق فوز كبير علي حساب واتفورد بنتيجة خمسة أهداف نظيفة سجلها السنغالي ساديو ماني هدف, والفرعون المصري محمد صلاح هدف, والبرازيلي فيرمينو ثلاثة أهاف.

ومع بداية الشوط الثاني واصل فريق ليفربول سيطرتة في المباراة ثم يأتي اللاعب فيرمينو ليترجم هذة السيطرة ويسجل الهدف الثالث لصالح ليفربول والثاني الشخصي لة في المباراة.

وبعدها بدقائق يواصل الفرعون المصري محمد صلاح إبداعاتة ويتلاعب بدفاعات واتفورد ويضيف الهدف الرابع لصالح فريق ليفربول والأول لة في المباراة.