/656746/طارق-يحيى-أنا-من-أطلقت-على-بن-شرقي-لقب-بن-قلبي-والزمالك-لن-يقف-على-أي-لاعب

علق المدير الفني ولاعب نادي الزمالك السابق طارق يحيي عن مفاوضات الفريق مع المغربي أشرف بن شرقي ومطالبة المبالغ فيها للتجديد.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال طارق يحيي في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج بي أون تايم المذاع علي قناة أون تايم سبورت: أتمني أن ينجح الزمالك في تجديد عقد لاعب الفريق أشرف بن شرقي.

وأضاف: أنا كنت أول من أطلق علي أشرف بن شرقي لقب " بن قلبي" وبعدها أصبح اللقب تريند علي مواقع السوشيال ميديا.

وواصل: أول مباراة لعبها أشرف بن شرقي كانت تحت قيادتي وتمكن من تسجيل هدفين خلالها ويجب علية أن يقدرحب جماهير الزمالك وما أضافة نادي الزمالك لة.

وأردف: لدينا مجموعة من اللاعبين المميزين بالإضافة إلي رجوع بعض اللاعبين من الإعارة وفي حالة رحيلة سوف يعوضون مكانة بكل تأكيد.

وأتم:أتمني أن يتمكن لاعبي نادي الزمالك من حسم بطولة الدوري المصري للعام الثاني علي التوالي وهم قادرون علي ذلك.

مباراة الزمالك المقبلة

يستعد فريق الزملك لمباراته المقبلة أمام نظيرة توسكر الكيني، حيث يستقبل برج العرب، في مباراة إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر إقامة المباراة يوم الجمعة القادم في تمام الساعة الاسابعة مساءً، وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين في كينيا بفوز الزمالك بهدف نظيف حمل توقيع أشرف بنشرقي، وضع كتيبة باتريس كارتيرون على أعتاب دور المجموعات.

نتيجة مباراة الزمالك امام توسكر الكيني

إنتهت مباراة الزمالك أمام توسكر الكيني بنتيجة هدف نظيف لصالح نادي الزمالك في المباراة التي جمعت بينهما في ذهاب دور ال32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتمكن المغربي أشرف بن شرقي من تسجيل هدف اللقاء الوحيد في منتصف شوط المباراة الثاني بعد مراوغة دفاعات فريق توسكر الكيني ثم يضعها في الشباك ببراعة.

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى مطار نيروبي استعدادا لبدء رحلة العودة إلى القاهرة ، بعد الفوز على توسكر بهدف دون رد في لقاء ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.