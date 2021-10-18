غدًا.. عرض أول لفيلم خديجة في مهرجان الجونة السينمائي

/656747/غدا-عرض-أول-لفيلم-خديجة-في-مهرجان-الجونة-السينمائي

يعرض الفيلم القصير خديجة للمخرج مراد مصطفى، من خلال مسابقة الأفلام القصيرة، وذلك بالدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي والمقام في الفترة ما بين 14 وحتى 22 أكتوبر.

دوت الخليج يكشف موعد عرض الفيلم القصير «خديجة» بمهرجان الجونة السينمائي.

مواعيد عرض فيلم خديجة باالجونة السينمائي

وحدد المهرجان مواعيد عرض فيلم خديجة الثلاثاء 19 أكتوبر في تمام الساعة 3:30 عصرًا، بقاعة TUB AudiMax والأربعاء 20 أكتوبر الساعة 3:45 عصرًا، بقاعة TUB AudiMax.

أحداث فيلم خديجة

وتدور أحداث الفيلم حول ‎خديجة أم شابة في الـ 18 من عمرها، التي تعيش بمفردها مع طفلها حديث الولادة، بعد أن غادر زوجها للعمل في مدينة نائية، وفي إحدى الأيام تذهب للتجوّل في شوارع القاهرة الصاخبة للقيام ببعض الزيارات، ولكن تُشعر بعدم الارتياح وسط الأجواء المحيطة.

وتعمّد مراد مصطفى اختيار شخصيات ليس لها خبرة سابقة بالتمثيل لبطولة الفيلم، حتى يبدو الفيلم حقيقيًا لأقصى درجة، ويعتبر فيلم خديجة هو إنتاج فرنسي مشترك مع شركة "La Belle Affairs Productions"، وتتولى الشركة الإيطالية "لايتس أون" توزيع الفيلم، وتقوم بدور خديجة "ملك طارق"، قصة مراد مصطفى، سيناريو وحوار مراد مصطفى ومحمد ممدوح، إنتاج شركة ريد ستار، سوسن يوسف، منتج فرنسي مشارك جيروم بليسون، منتجين مشاركين من مصر شريف فتحي the cell، محمد عيد، منتج منفذ إسلام دخاخني، مدير تصوير مصطفي الكاشف، مونتاج محمد ممدوح، تصميم ملابس ريم العدل، ديكور إيمان العلبي، تصميم صوت مصطفى شعبان، مكساج جاليس بيناردو.

السيرة الذاتية لمخرج فيلم خديجة

ومراد مصطفى مخرج مصري من مواليد القاهرة، عمل مساعد مخرج في العديد من الأفلام المستقلة، ثم تعاون كمخرج منفذ في الفيلم الروائي الطويل "سعاد"، والذي تم اختياره رسميًا في مهرجان كان السينمائي الدولي عام ٢٠٢٠ ومهرجان برلين ٢٠٢١؛ كتب وأخرج فيلمين قصيرين هما "حنة ورد" و"ما لا نعرفه عن مريم" كلاهما كان عرضه العالمي الأول في مهرجان "كليرمون فيران الدولي" والذي يعد أهم حدث سينمائي في العالم متخصص في الافلام القصيرة.