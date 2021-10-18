/656748/فان-دايك-قبل-لقاء-اتليتيكو-مدريد-محمد-صلاح-بالقمة-بدون-منافس

أكد الدولي الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع فريق ليفربول الإنجليزي، أن محمد صلاح مهاجم الفريق يمتلك أعلى القدرات في كرة القدم في الفترة الحالية، وانه سعيد بالتواجد معه في الفريق.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لمباراة ليفربول واتليتيكو مدريد، في لقاء الجولة الثالثة من منافسات دوري أبطال أوروبا، والتي تنطلق غداً في الساعة التاسعة مساء، على ملعب واندا ميترو بوليتانو، معقل الفريق الإسباني.

تصريحات فيرجيل فان دايك

وقال ‏فيرجل: "صلاح يقوم بعمل رائع للغاية الآن، انه لاعب مذهل، لقد أثبت استمراريّته بالسنوات الماضية، نحن سعداء للغاية بمستواه حاليًا، إنه بالقمّة".

‏وأكمل: "نعلم كلاعبين انه بإمكانك ان تكون أفضل لاعب في اسبوع ثم ينتقدك البعض بعدها، بالنسبة لصلاح فنحن نقدّر ما يقوم به".

‏وزاد: "انا مازلت لم أصل لأفضل مستواي بعد وبالطبع لكل شخص رأيه، بالنسبة لي كل ما يمكنني فعله هو تقديم الأفضل بكل مباراة، الكل يعرف مدى صعوبة الأمر عندما تعود من إصابة وخاصة بالركبة".

مستوى فيرجيل فان دايك

‏وأضاف: "اريد ان اكون لاعب جيد لهذا النادي ولهؤلاء المشجعين ولمنتخبي ايضًا".

‏وأشار: "حتى الان سارَت عودتي من الإصابة بشكل جيد".

‏وتابع: "لسنا بحاجة لحافز إضافي، سنلعب بدوري الابطال وهي أكبر بطولة وكأس في اوروبا، لقد عملنا بجهد الموسم الماضي لنكون هنا".

‏وواصل: "نعلم أنها ستكون مباراة صعبة، يجب ان نكون بأفضل مستوى لتحقيق النتيجة على ملعب مكتظ بالمشجعين، سأستمتع بكل ثانية منها".

محمد صلاح

‏وأردف: "نعلم ما هو "صلاح" قادر عليه، لقد اظهر منذ وقت بعيد من هو والان الجميع يتحدث عنه، أرقامه تتحدث عنه، انه لاعب ممتع. لدينا فريق عظيم مليء باللاعبين الكبار".

‏وأكمل: "ساديو سجل هدفه رقم 100 بالدوري وهذا ليس بشيء طبيعي، يجب ان يتم الحديث عنه اكثر وكذلك فيرمينو الذي أحرَز هاتريك بعد وقت عصيب جدًا".

‏وتابع: "لقد مر عام كامل على الإصابة لكني سعيد جدًا اني بأفضل شكل بدني لي حاليًا واستمتع باللعب وحققنا نتائج رائعة. هنالك الكثير من الامور علينا تحسينها لكني لست رجل آلي، آخذ الامور بكل يوم على حدى، اعلم ما يمكنني فعله بشكلٍ أفضل".

‏واختتم: "لقد حظيت بجولة تحضيرية طويلة وأشعر اني اتحسن باللعب والتدريب ونحن نعمل معًا كفريق واحد منذ وقت طويل جدًا، الموسم الماضي كان صعبًا لذا نحن نحاول العودة لمستوانا المعهود".