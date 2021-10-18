/656749/وزير-السياحة-والآثار-أمام-إعلام-الشيوخالعنانى-يتوجه-بتقدير-خاص-للفنان-يحيى-الفخرانى-فيديو-وصور

شارك د. خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، باجتماع لجنة الإعلام والثقافة والسياحة بمجلس الشيوخ، وذلك لعرض خطة الوزارة فى ضوء رؤية مصر 2030، حيث كان فى استقباله النائب محمود مسلم، رئيس اللجنة، فى الوقت الذى توجه الوزير بتقدير خاص من جانبه للنائب الفنان يحيى الفخرانى حيث توجه له حيث مقعده لأداء التحية والسلام عليه وهو الأمر الذى بادله له الفنان يحيى الفخرانى والذى شارك بالاجتماع وبجواره الفنانه سمير عبد العزيز.

دوت الخليج وأكد النائب محمود مسلم، رئيس لجنة الإعلام والثقافة والسياحة بمجلس الشيوخ، أن هذا الإجتماع تأخر كثيرا حيث كان معد له بنهاية دور الانعقاد الأول، مشيرا إلى أنه فرصة من أجل الاطلاع على خطة الوزارة وفق رؤية مصر 2030، خاصة أن السياحة جزء أصيل من الدخل القومى المصرى، كما أن تأثيرات كورونا عليها كان بشكل كبير، متوجها بالشكر والتقدير للوزير على الجهود المبذولة ومتمنيا التوفيق والنجاح له فى ضوء الافتتاحات المنتظرة لطريق الكباش قريبا بما يدعم السياحة فى مصر مثلما تم بافتتاحات «نقل المومياوات» وزير السياحة والآثار أمام «إعلام الشيوخ»..العنانى يتوجه بتقدير خاص للفنان يحيى الفخرانى «فيديو وصور» وانطلقت أعمال مجلس الشيوخ بدور الانعقاد الثانى فى 5إكتوبر حيث إجريت انتخابات اللجان النوعية والتى شهدت تغيرات كبيرة، كما بدأت تعمل اللجان على وضع أجندة عملها خلال دور الانعقاد على أن تواصل أعمال الجلسات العامة فى 24 أكتبر المقبل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير السياحة والآثار أمام «إعلام الشيوخ»..العنانى يتوجه بتقدير خاص للفنان يحيى الفخرانى «فيديو وصور» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.