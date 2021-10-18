/656750/الاتحاد-الدولي-يحاور-مدربي-المنتخبات-حول-إقامة-كأس-العالم-كل-عامين

أصدر الإتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بياناً اليوم الإثنين أعلن فية قيامة بمناقشة مدربي جميع المنتخبات وأخذ رأيهم حول إقامة كأس العالم كل عامين.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأفاد الفيفا في بيانة أن طريقة مناقشة مدربي المنتخبات عن طريق تقنية الفيديو ويقوم بهذة المناقشة المدير الفني الفرنسي المخضرم ارسين فينجر.

"وأضاف البيان : المناقشات سيقودها مدير تطوير كرة القدم العالمية في فيفا أرسين فينغر وستتضمن مجموعة من نقاط الحوار، بينها صحة اللاعب والنوافذ الدولية وتواتر نهائيات كأس العالم وغيرها من القضايا المهمة في اللعبة".

"وأختتم: الفرص المتاحة لنا للالتقاء قليلة ومتباعدة، لكن يجب أن نستفيد هذه المناسبات لأن مثل هذا الحوار يساعدنا جميعاً على حماية المكانة الفريدة التي تتمتع بها كرة القدم في العالم وجعلها عالمية حقاً".

وكان مقترح الفيفا قد قوبل برفض قاطع من العديد من المنتخبات والإتحادات الرياضة ولعل أبرزهم رابطة أندية الدوري الأسباني.

وكان إنفاتينو رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم قد صرح بأنة يتم حالياً دراسة إقامة كأس العالم كل عامين.

وقال إنتفاتينو: يتم تنظيم سوبر بول كل عام، فلماذا لا يتم تنظيم كأس العالم كل عامين؟, كثير من النقاد يقولون إن الاقتراح سيكون ضاراً، لكن دراسات فيفا تؤكد أنها لن تقلل من سحر البطولة لأن ترددها لن يؤثر على جودتها وسمعتها.

وأضاف : لقد قررنا بالفعل أنه ستكون بطولة كأس العالم بمشاركة 48 فريقًا بدءًا من عام 2026، إذا كانت ستقام على مدار عامين أو أربعة أعوام، فإنها لا تزال في مرحلة الاستشارة.

ونشرت رابطة الليجا الإسبانية بياناً رسمياً رفضت فية مقترح الإتحاد الدولي موضحةً أن إقامة كأس العالم كل عامين يضر بالمسابقات المحلية.

وأعتبرت رابطة الدوري الأسباني أن هذا المقترح يخدم المصالح الخاصة للإتحاد الدولي فقط دون النظر إلي الأضرار التي يسببها هذا القرار علي الأندية والمسابقات المحلية.

وكان إنفاتينو رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم قد صرح بأنة يتم حالياً دراسة إقامة كأس العالم كل عامين.