/656753/شيرهان-تهنئ-الشعب-المصري-بمناسبة-المولد-النبوي-الشريف

تحيا مصريرصد تهنئة الفنان شريهان للأمة العربية بمناسبة المولد النبوي الشريف.

شيرهان تحتفل بالمولد النبوي

وكتبت شيرهان عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»: "‏وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى . إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى صدق الله العظيم.. في ‎يوم المولد النبوي الشريف رسولنا الكريم سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، كل عام ومصر والشعب المصري وجميع شعوب الأمة العربية والإسلامية بخير وسلام وأمان وطُمَأْنينة واستقرار".

الإفتاء توضح حكم إحياء ذكرى مولد الرسول

هذا وقد أكدت دار الإفتاء المصرية، أن الاحتفالُ بِمولدِ النَّبي صلى الله عليه وآله وسلم مِن أفضل الأعمال وأعظم القربات؛ لأنه تعبير عن الفرح والحب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي هو أصل من أصول الإيمان.

وأوضحت دار الإفتاء، أنه صح عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لا يُؤمِنُ أَحَدُكم حتى أَكُونَ أَحَبَّ إليه مِن والِدِه ووَلَدِه والنَّاسِ أَجمَعِينَ» رواه البخاري، أنه صلى الله عليه وآله وسلم قد سنَّ لنا جنس الشُكرِ لله تعالى على مِيلاده الشريف؛ فكان يَصومُ يومَ الإثنينِ ويقول: «ذلكَ يَومٌ وُلِدتُ فيه» رواه مسلم.

آخر أعمال شيرهان الفنية

يذكر أن آخر أعمال شريهان مسرحية «كوكو شانيل» من تأليف وأشعار مدحت العدل، إخراج هادي الباجوري، ويشارك في بطولتها النجوم: هاني عادل، وحنان يوسف، وإنجي وجدان، وعماد إسماعيل، وسمر مرسي وغيرهم، أزياء ريم العدل، وإنتاج جمال العدل.

وتقدم شريهان في المسرحية شخصية كوكو شانيل، صاحبة الاسم اللامع في عالم الأزياء، وضمن أهم 100 شخصية في القرن العشرين.والتي رغم شهرتها الكبيرة كانت بدايتها متواضعة، فهي ولدت في منزل فقير، وبعد وفاة والدتها تم إرسالها إلى دار للأيتام.

والمسرحية من تأليف مدحت العدل، وإنتاج العدل جروب، وتقدم برعاية هيئة الترفيه السعودية، إخراج هادي الباجوري، ويشارك في بطولته كلا من أيمن القيسوني، إنجى وجدان، وعماد إسماعيل، ويقدم به 9 استعراضات غنائية، وضع ألحانها الملحن إيهاب عبدالواحد، وتم الانتهاء من تسجيلها في 2019.