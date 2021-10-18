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شهدت أروقة لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمود حسين، استعدادات من أجل الانطلاق فى الاجتماع الطارئ اليوم الاثنين بشأن طلبات الإحاطة المقدمة ذات الصلة بالفساد المالى لإتحاد كرة القدم، وذلك بحضور كافة أعضاء اللجنة برئاسة النائب محمود حسين، ومشاركة النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن أشرف رشاد، ممثل الأغلبية رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، الأمين العام.

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ومن المنتظر أن تنطلق أعمال الاجتماع بعد قليل، حيث هذا الإجتماع الطارئ للجنة الشباب والرياضة يأتى بعدما تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب بطلبات إحاطة حول العديد من المخالفات المالية والإدارية المنسوبة للاتحاد المصري لكرة القدم.

وتتضمن طلبات الإحاطة مناقشة قيام مسئولي الاتحاد المصري لكرة القدم بصرف مبالغ نحو 5.7 مليون جنيه لأشخاص لا علاقة لهم بالاتحاد دون أن يؤدوا أعمال نظير هذه المبالغ، وكذلك عدم إثبات إيرادات بطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم 2019، ضمن موارد الاتحاد في الموازنة السنوية الصادرة عن الاتحاد المصري لكرة القدم والتي بلغت حوالي 16,6 مليون دولار أمريكي، وعدم قيام مسئولي الاتحاد المصري لكرة القدم بمطالبة الاتحاد الأفريقي للإيرادات المستحقة لاتحاد الكرة والخاصة بالبطولة الأفريقية تحت سن 23 سنة حتى الآن، مما قد يضيع على الاتحاد المصري لكرة القدم هذه الأموال.

«بمشاركة ممثل الأغلبية»..طوارئ واستعدادات بـ«شباب ورياضة النواب» لانطلاق إجتماع «يوم الحساب لإتحاد كرة القدم»..«صور»

وقال النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن الطلبات التي قدمت للمجلس بشأن اتحاد الكرة تمت مناقشة بعضها في بعض الاتحادات، لافتًا إلى وجود 27 طلب إحاطة بمخالفات متعددة بعضها قد يصل إلى تقديم بلاغات للنيابة مؤكدا أن طلبات الإحاطة المقدمة أبرزها المخالفات المالية وإهدار المال العام وبعض التصرفات الفردية من رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة المهندس أحمد مجاهد، وبعض المخالفات من عام 2016 ضد آخر اتحاد منتخب لكرة القدم وحتى الآن، موضحًا أن أحد الطلبات تتحدث عن إهدار ما يقرب من مليوني جنيه بسبب إقالة حسام البدري.

«يوم الحساب بمجلس النواب» لجنة الشباب والرياضة تفتح ملفات الفساد المالى لاتحاد الكرة

وتابع أنه حتى الآن، وفق الطلبات المقدمة، لا يوجد جديد في استراتيجية معينة بخصوص المنتخبات أو الناشئين، وآخر قرار تم اتخاذه هو تولي الكابتن شوقي غريب رئاسة المنتخب الأوليمبي، والذي سيبدأ مهمته بعد 20 شهرًا، مشيرًا إلى أن هذا يُكلف حوالي 20 مليون جنيه؛ ما كان يستدعي انتظار الاتحاد المقبل ليأخذ مثل هذا القرار، متسائلاً: لماذا الإسراع في اتخاذ مثل هذه القرار؟.

وأوضح رئيس لجنة الشباب والرياضة، أن هناك مجاملات في اتخاذ قرارات اتحاد الكرة، لافتًا إلى أن الفيصل في هذا الأمر هو مصلحة الكرة المصرية، مشيرًا إلى أن أحد القرارات المنفردة التي اتخذها مجاهد هو قرار تعيين المدير الفني الذي يتقاضي مليون جنيه شهريًا، والذي لا يوجد له عمل واضح، متسائلا: محمود سعد جه ليه ومشي ليه؟، وجه فينجادا ليه؟.

وأشار إلى أن رئيس اللجنة الثلاثية الحالية ليست لديه استراتيجية واضحة، موضحًا أنه يتم الاستقواء بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، لافتًا إلى إجماع تعديلات اللائحة التي أجمع عليها أغلب أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد المحلي، والذي عطله فيفا بسبب "تدخل شخصي" من مصلحته تعطيل هذه الانتخابات.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن المهندس أحمد مجاهد خلال فترة تولي المهندس عمرو الجنايني رئاسة اللجنة الخماسية، كان يطالب يوميًا بإجراء الانتخابات، متسائلاً: ما الذي تغير الآن؟، وما الرغبة في التمسك بهذا المقعد؟، مؤكدًا أنه لا أحد فوق القانون، وأعتقد أنه لا يوجد مصري أصيل يستقوي باتحاد الكرة (فيفا)، والاتحاد العالمي لفيفا له سلطة رقابية.

«يوم الحساب بمجلس النواب» لجنة الشباب والرياضة تفتح ملفات الفساد المالى لاتحاد الكرة

وتابع أنه اليوم الإثنين ستكون هناك مناقشة طلبات الإحاطة بدعوة وزير الشباب الدكتور أشرف صبحي، ورئيس اللجنة الأوليمبية، ورئيس اللجنة الثلاثية، أحمد مجاهد، ومسئولين من الجهاز المركزي للمحاسبات، والنواب المتقدمين بهذه الطلبات؛ لافتًا إلى أن الحالة والتي تستدعي التحويل للنيابة العامة لوجود مخالفات سيتم تحويلها للنيابة العامة؛ وذلك على أساس الصفة التشريعية للبرلمان كجهة رقابية.