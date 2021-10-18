انطلاق اجتماع «يوم الحساب لإتحاد الكرة» بشباب ورياضة مجلس النواب «صور»

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بدأ منذ قليل اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، وذلك بحضور وزير الشباب والرياضة د. أشرف صبحى، و النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن الأمين العام، النائب الأول لرئيس الحزب،، ورئيس اللجنة الأوليمبية، هشام حطب ومن المقرر ان تناقش اللجنة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن مخالفات مالية وإدارية منسوبة للاتحاد المصري لكرة القدم.

وكانت مصادر برلمانية مطلعة ، كشفت أن اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب اليوم الاثنين سيشهد ، جلسة ساخنة بحضور وزير الشباب ، ورئيس اللجنة الاولمبية ، ورئيس اتحاد الكرة لمناقشة طلب إحاطة حول العديد من المخالفات المالية والإدارية المنسوبة للاتحاد المصري لكرة القدم.

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واكدت المصادر ، أن ما يقرب من 27 نائب تقدموا بطلبات احاطة ضد مسئولي الاتحاد المصري لكرة القدم لقيامهم بصرف مبالغ نحو 5.7 مليون جنيه لأشخاص لا علاقة لهم بالاتحاد دون أن يؤدوا أعمال نظير هذه المبالغ، وكذلك عدم إثبات إيرادات بطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم 2019، ضمن موارد الاتحاد في الموازنة السنوية الصادرة عن الاتحاد المصري لكرة القدم والتي بلغت حوالي 16,6 مليون دولار أمريكي.

واوضح ان مسئولي الاتحاد المصري لكرة القدم لم يقوموا بمطالبة الاتحاد الأفريقي للإيرادات المستحقة لاتحاد الكرة والخاصة بالبطولة الأفريقية تحت سن 23 سنة حتى الآن، مما قد يضيع على الاتحاد المصري لكرة القدم هذه الأموال