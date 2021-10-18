المشاركون فى مهرجان الجونة يغادرون العرض الخاص لفيلم "ريش" ويتهمونه بالإساءة لمصر

حالة من الغضب الشديد سيطرت على الفنانين المشاركين في مهرجان الجونة السينمائى، من عرض فيلم "ريش" الذى يسئ بشكل كبير لمصر، ويظهر صورة غير حقيقية عن المجتمع المصرى.

وشهد عرض الفيلم أمس مغادرة الفنانين والمشاركين بعد نحو ساعة من عرض الفيلم، وكان أول المغادرين الفنان شريف منير، الذى ظهر غاضبا للغاية، وتبعه الفنان أحمد رزق، ومن خلفه الفنان أشرف عبد الباقي، كما غادر قاعة العرض المخرج عمر عبدالعزيز، وكانت وجهة نظرهم أن الفيلم يحوي مشاهد لا تظهر الصورة الحقيقية لمصر.

"ريش" شارك في بطولته دميانة نصار، سامي بسيون، محمد عبد الهادي، فادي مينا، ابوسفين نبيل، نعيم عبد الملك، محمد صدقي، يوستينا سمير، ناصر جلال، عبدالله، سامية، سيناريو واخراج عمر الزهيري.