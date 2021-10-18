حالة من الغضب الشديد سيطرت على الفنانين المشاركين في مهرجان الجونة السينمائى، من عرض فيلم "ريش" الذى يسئ بشكل كبير لمصر، ويظهر صورة غير حقيقية عن المجتمع المصرى.
وشهد عرض الفيلم أمس مغادرة الفنانين والمشاركين بعد نحو ساعة من عرض الفيلم، وكان أول المغادرين الفنان شريف منير، الذى ظهر غاضبا للغاية، وتبعه الفنان أحمد رزق، ومن خلفه الفنان أشرف عبد الباقي، كما غادر قاعة العرض المخرج عمر عبدالعزيز، وكانت وجهة نظرهم أن الفيلم يحوي مشاهد لا تظهر الصورة الحقيقية لمصر.
"ريش" شارك في بطولته دميانة نصار، سامي بسيون، محمد عبد الهادي، فادي مينا، ابوسفين نبيل، نعيم عبد الملك، محمد صدقي، يوستينا سمير، ناصر جلال، عبدالله، سامية، سيناريو واخراج عمر الزهيري.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المشاركون فى مهرجان الجونة يغادرون العرض الخاص لفيلم "ريش" ويتهمونه بالإساءة لمصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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