من كواليس «حكايتي مع الزمن»..أول ظهور لميرفت أمين بعد وفاة دلال عبد العزيز

/656758/من-كواليس-حكايتي-مع-الزمنأول-ظهور-لميرفت-أمين-بعد-وفاة-دلال-عبد-العزيز

بدأت الفنانة ميرفت أمين، تصوير مشاهدها ضمن أحداث حكاية «حكايتي مع الزمان»، والتى تعد واحدة من حكايات مسلسل «إلا أنا» ، الذى يتم عرضه حالياً .

دوت الخليج يرصد أول ظهور للنجمة ميرفت أمين بعد وفاة صديقتها النجمة دلال عبد العزيز.

ميرفت أمين تؤجل تصوير حكايتي مع الزمن بسبب دلال عبد العزيز.

وأجلت الفنانة ميرفت أمين التصوير خلال الفترة الماضية بعد التعاقد على العمل خلال الأشهر الماضية بسبب دخولها في حالة حزن شديد طوال الأسابيع الماضية، بعد رحيل الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز، إحدى أصدقائها المقربين وهو ما تفهمته الشركة المنتجة للعمل، ما جعلهم يقومون بتأجيل الحكاية التي اختتم بها الموسم الثاني من حكايات "إلا أنا".

ومن المقرر عرض العمل عبر 10 حلقات على أسبوعين، خلال الفترة القادمة، وتقدم ميرفت خلال الأحداث شخصية مختلفة تمامًا تشير لأزمة يمر بها جيل كامل من الآباء والأمهات وكيف يتعاملون مع تلك الأمور.

مسلسل إلا أنا

مسلسل "إلا أنا" دراما مستوحاة من قصص حياتية وفكرتها للكاتب يسري الفخراني، وتدور أحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور في 10 حلقات، وتسرد وقائع وأحداثًا حقيقية في معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة.

آخر أعمال ميرفت أمين الفنية

يشار إلى أن آخر أعمال ميرفت أمين فيلم "أعز الولد" الذي شاركت فيه بجانب صديقتها الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز وشيرين وأنعام سالوسة، وعرض الفيلم على إحدى المنصات الإلكترونية وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، وقصته كانت في إطار كوميدي، تدور الأحداث حول خمسة أطفال يتعرضون للاختطاف أثناء توجههم إلى المدرسة، فتقرر الجدات التصدي للمختطفين وإعادتهم بأنفسهن سالمين.

وفاة دلال عبدالعزيز

الجدير بالذكر أنه أعلن الفنان حسن الرداد عن وفاة الفنانة القديرة دلال عبد العزيز مساء يوم السبت الموافق 7 أغسطس من شهر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام"، وشيعت جنازة الفنانة دلال عبد العزيز ظهر اليوم التالي من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، وتم دفنها في مقابر الوفاء والأمل، بجانب زوجها الفنان الكبير سمير غانم.