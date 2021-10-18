/656760/يورجن-كلوب-محمد-صلاح-يستحق-الكرة-الذهبية-لموسم-2021

أكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، أن الفرعون المصري محمد صلاح، يستحق جائزة الكرة الذهبية، لموسم 2021 وذلك من ناحية الأداء، وتسجيل الأهداف.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

‏وقال: "فوز صلاح بالكرة الذهبية؟ لا أعرف ماهي الآلية للفوز بها، اذا كانت بناءًا على الوصول لنهائي الابطال وتسجيل الاهداف فسيكون الأمر صعبًا لكن اذا كان الامر متعلقًا بالاداء لعدة سنوات فهو يستحق بصراحة".

‏وواصل: "في ليفربول نعلم دومًا ان صلاح يحصل على التقدير والإشادة، لا اعرف بشأن العامة، صلاح قدم اداء عالي المستوى لعدة سنوات، اكتبوا ما تشاؤون من مديح لصلاح لكن الان لدينا اتليتكو".

‏وأضاف: "انا شخص إيجابي لكن ليس اني متفائل اننا سنضع اتليتكو في جيبنا، انه ملعب وفريق صعب، نعلم ذلك".

كريم بنزيما يحصد جائزة أفضل لاعب لريال مدريد في شهر سبتمبر

‏وزاد: "الان العالم بحال افضل وآمل ان نظهر امام اتليتكو ما تعلمناه ضدهم من تلك المواجهتين. لقد تغيروا قليلاً لذا نواجه فريق مختلف لكن ليس أضعَف، لقد حققوا لقب الدوري وهو ليس بشيء سهل، اتليتكو يعرفون كيف يفوزون بالمباريات".

‏واختتم: "لا نفكر بمستوانا الرائع خارج انفيلد هذا الموسم، لا نفكر ان هنالك اختلاف بالاداء بين المباريات على انفيلد او خارجه سوى اننا نستمتع باللعب على أرضنا أكثر لأنه موطننا لكن هذا ليس بفارق كبير".

مباراة ليفربول واتليتكو مدريد

يستعد نادي ليفربول الإنجليزي لمواجهة نظيرة أتليتكو مدريد الأسباني ضمن مبارايات الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة , علي أرضية ملعب واندا ميتروبوليتانو محقل الفريق الأسباني.

وتذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم وتنقل عبر شاشة بي إن سبورت 1 بريميوم, بتعليق خليل البلوشي.

ويحتل فريق ليفربول صدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط من فوزين علي نادي بورتو البرتغالي وميلان الإيطالي.

بينما يحتل فريق أتليتكو مدريد المركز الثاني في المجموعة برصيد 4 نقاط من فوزة في مباراة وتعادل في مثلها.

ويحتل فريق ليفربول المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة خلف المتصدر نادي تشيلسي برصيد19 نقطة.