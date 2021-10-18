محمود حسين: الاتهامات ضد اتحاد الكرة ترقي للإحالة للنيابة وأطالب وزارة الشباب و الرياضة بحل«صور»

/656763/محمود-حسين-الاتهامات-ضد-اتحاد-الكرة ترقي-للإحالة-للنيابة-وأطالب-وزارة-الشباب-و-الرياضة-بحلصور

قال النائب محمود حسين رئيس لجنة الشباب و الرياضة بمجلس النواب ان عدد كبير من طلبات الاحاطة قدمها النواب للجنة بسبب المخالفات داخل اتحاد الكرة.

و اشار رئيس لجنة الشباب و الرياضة خلال اجتماع اللجنة الى وجود ٢٧ طلب احاطة عن المخالفات داخل اتحاد الكرة المصري و اضاف " لو تم التحقق من صحة المستندات و الاتهامات المقدمة فيجب ان تحال مباشرة للنيابة العامة.

محمود حسين : ليست عزبة و انما اتحاد يدير اهم رياضة و اطالب وزارة الشباب و الرياضة بحل

و قال رئيس اللجنة خلال اجتماع اللجنة " ليست عزبة و انما اتحاد يدير اهم رياضة في الشعب المصري و هي كرة القدم و مجلس النواب من حقه مناقشة أي مخالفات، مضيفا: نحن نعبر عن الشعب و هناك مواطنين تقدموا ببلاغات في النيابة بسبب مخالفات الاتحاد و ما يحدث. لصالح المواطن و لصالح اتحاد الكرة المصري.

محمود حسين: لن نسمح بادارة الاتحاد من خارج مصر و لابد من الاصلاح

و قال رئيس لجنة الشباب و الرياضة لن نسمح بادارة الاتحاد من خارج مصر و لابد من الاصلاح و لا نستسلم لفزاعة ايقاف الرياضة المصرية و الحكومة لم تتدخل و نطالب وزارة الشباب و الرياضة بحل المشكلات

و اضاف رئيس اللجنة " مجلس النواب هو الجمعية العمومية للشعب المصري و كنا ننتظر حلول عاجلة من وزارة الشباب و الرياضة و معالجة فعلية و لكن لم يحدث هذا و لا ما نطالب به يحدث في العلن و ليس في الخفاء

و ينعقد الاجتماع بحضور وزير الشباب و الرياضة و هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية