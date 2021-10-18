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لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان توافق على مد مدة توجيه الدعوة لعقد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية حتى نهاية 2021

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/656764/لجنة-الشباب-والرياضة بالبرلمان-توافق-على-مد-مدة-توجيه-الدعوة-لعقد-الجمعيات-العمومية-للهيئات-الرياضية-حتى-نهاية-2021

وافقت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، نهائيا علي مشروع قانون مقدم من النائب الدكتور محمود حسين، رئيس اللجنة، وأكثر من عشر عدد الأعضاء، بشأن مد المدة المقررة لتوجيه الدعوة لانعقاد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية.

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع لجنة الشباب والرياضة بشأن مخالفات اتحاد الكرة 

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ونصت المادة الأولي علي الآتي:-

 " استثناءا من حكم المادة 16 من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 تمتد المدة المقررة لتوجيه الدعوة لعقد الاجتماع العادي للجمعية العمومية للهيئة الرياضية لمدة شهرين لتنتهي في 31 ديسمبر سنة 2021 طبقا للاجراءات و بالنصاب الذي يحدده النظام الاساسي للهيئة الرياضية و ذلك عن العام المالي ٢٠٢٠- ٢٠٢١.

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ويجوز مدة المدة المشار اليها بالفقرة السابقة لمدة اخرى مماثلة بقرار من الوزير المختص بشئون الرياضة.

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د مجاهد 

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وزير الشباب والرياضة 

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وقال النائب محمود حسين، مقدم مشروع القانون، إن سبب تقديم مشروع القانون لمد المدة هو مواجهة تداعيات فيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان حصول عدد أكبر من المواطنين على لقاح فيروس كورونا بما يكفل حسن سير وانتظام منظومة الرياضة المصرية، وذلك فى إطار خطة الدولة لتوفير اللقاحات اللازمة وإتاحتها مجانًا لجميع المواطنين.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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