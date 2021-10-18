موعد حفل الكرة الذهبية 2021

ينتظر الكثير من محبي ومشجعي كرة القدم في جميع الأنحاء التعرف علي الفائز بجائزة الكرة الذهبية "بالون دور" لهذا العام 2021.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويتنافس علي لقب الجائزة هذا العام أكثر من لاعب ولعل أبرزهم الفرعون المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي بعد تقديمو لمستويات رائعة هذا العام وتسجيلة أهداف مميزة وحاسمة.

ومن المقررأن يقام حفل تسليم جائزة الكرة الذهبية هذا العام يوم 29 من شهر نوفمبر المقبل في دولة فرنسا ويحضر الحفل الإيفواري ديدية دروجبا لاعب نادي برشلونة السابق.

ويتواجد في قائمة المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية العديد من لاعبي العالم المتميزين ولعل أبرزهم الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

وجائت قائمة المرشحين كالتالي :

محمد صلاح

كريستيانو رونالدو

ليونيل ميسي

رياض محرز

نجولو كانتي

إرلينج هالاند

ليوناردو بونوتشي

ماسون ماونت

هاري كين

جيانلويجي دوناروما

رحيم ستيرلينج

نيكولو باريلا

برونو فيرنانديش

بيدري

لوكا مودريتش

جورجيو كيليني

كيفين دي بروينه

نيمار

روبين دياز

لاوتارو مارتينيز

سيمون كيير

روبرت ليفاندوفسكي

جورجينوتشيلسي

محمد صلاح

سيزار أزبيليكوتا

روميلو لوكاكو

كيليان مبابي

فيل فودين

لويس سواريز

جيرارد مورينو.

ويتربع الفرعون محمد صلاح بهدفة في مباراة واتفورد علي رأس قائمة اللاعبين الأفارقة الأكثر تسجيلاً للأهداف في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز متساوياً مع الإيفواري ديدية دروجبا برصيد 104 هدف.

وضع محمد صلاح في مناهج التعليم

" صرح وزير التربية والتعليم طارق شوقي أن وزارة التعليم يعرض عليها اقتراحات عديدة من أجل إضافة مسيرة محمد صلاح في المناهج الدراسية"، مؤكدا أنه "من الوارد أن يتم ذلك.".

وأكد أن ما وصل إلية محمد صلاح خلال مسيرتة الأوروبية يستحق أن يكرة علية بالتدريس وتعليم الأجيال القادمة رحلة كفاحة من مصر وصولاً إلي العالمية.

ومؤخراً سافر وكيل اللاعب محمد صلاح رامي عباس إلي مدينة ليفربول الإنجليزية من أجل التفاوض بشأن تمديد وتجديد عقد الفرعون المصري بمبلغ قد يكون الأعلي في تاريخ ليفربول الإنجليزي وهو 500 ألف إسترليني في الأسبوع الواحد.

وحضر محمد صلح مساء أمس الأحد حفل "إيرث شوت" في بريطانيا لتكريم الفائزين في التقدم بحلول من أجل إصلاح المشاكل البيئية.