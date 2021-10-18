/656768/محمد-سعد-يعود-لجمهوره-ببطولة-فيلم-كوميدي-جديد-من-إنتاج-أحمد-السبكي

تعاقد نجم الكوميديا محمد سعد على بطولة فيلم جديد لم يكشف عن اسمه بعد، من إنتاج شركة السبكي.

دوت الخليج يرصد تفاصيل فيلم الفنان محمد سعد الجديد.

يجرى الآن العمل على الانتهاء من السيناريو بشكل نهائي وترشيح بقية الأدوار استعدادًا لبدء التصوير، ومن المقرر الإعلان عن مخرج العمل قريبًا.

تخصيص ميزانية ضخمة لفيلم محمد سعد الجديد

خصصت شركة الإنتاج ميزانية ضخمة للعمل لإبهار الجمهور الكبير الذي يتشوق لعودة النجم محمد سعد.

محمد سعد برفقة أحمد السبكي

نشر أحمد السبكي صورة تجمعه بالفنان محمد سعد عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «الانستجرام».

وعلق عليها مشوقًا متابعيه لمفاجأة قائلًا: "شركة السبكي للإنتاج الفني والتوزيع، المنتج أحمد السبكي والمنتج كريم السبكي يتعاقدان مع النجم الكبير محمد سعد على بطولة فيلم كوميدي.

وعلى الصعيد الآخر، ترددت أنباء خلال الفترة الماضية، تفيد بوفاة النجم محمد سعد، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، ومن ثم انقلبت السوشيال ميديا رأسًا على عقب.

حقيقة وفاة محمد سعد

ولكن سرعان ما نفى المكتب الإعلامي للفنان محمد سعد في تصريحات صحفية أن ما تم تداوله، ما هو إلا شائعات وأن سعد بصحة جيدة، ولا توجد أي صحة للأخبار المنتشرة حول وفاته.

آخر أعمال محمد سعد السينمائية

ويشار إلى أن آخر أعمال محمد سعد السينمائية فيلم «الكنز 2»، من إخراج وقصة سينمائية شريف عرفة، سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال، وشارك فيه نخبة من النجوم من بينهم: محمد سعد، محمد رمضان، أحمد رزق، هند صبري، أمينة خليل، روبي، هاني عادل، سوسن بدر، أحمد حاتم، عباس أبو الحسن، أحمد مالك، هيثم أحمد زكي، سارة عبد الرحمن.

تدور أحداث الجزء الثاني حول حكايات حتشبسوت في العصر الفرعوني، وعلي الزبيق خلال العصر العثماني، وبشر الكتاتني رئيس القلم السياسي الذي يواجه تحديات جديدة في العمل والحب، ويحاول أن يدل ابنه حسن على الطريق إلى كنز يخبره بشأنه من خلال وصيته المسجلة.

آخر أعمال محمد سعد في الدراما

بينما في الدراما، كانت آخر مسلسلات محمد سعد، مسلسل «فيفا أطاطا» الذي عُرض عام 2014، بطولته إلى جانب إيمي سمير غانم، وجسد سعد شخصيتين في العمل، وهما شخصية «اللمبي»، والشخصية التي ظهر بها في فيلم «عوكل».