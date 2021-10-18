ممثل الأغلبية باجتماع مخالفات اتحاد كرة القدم: يري نفسه خارج ولاية الدولة المصرية«فيديو وصور»

/656769/ممثل-الأغلبية-باجتماع-مخالفات-اتحاد-كرة-القدم-يري-نفسه-خارج-ولاية-الدولة-المصريةفيديو-وصور

قال المهندس أشرف رشاد الشريف، ممثل الأغلبية، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، أن اتحاد كرة القدم يتعامل مع الدولة المصرية والبرلمان ، بأنه في سماء أعلي من المحاسبة والمراقبة ، لافتا إلي أنه عندما كان يرأس لجنة الشباب تم توجيه الدعوة أكثر من مرة للمهندس هاني ابو ريدة الذي كان يرفض الحضور دائما .

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وأوضح خلال اجتماع لجنة الشباب برئاسة الدكتور محمود حسين ، لمناقشة طلبات احاطة ضد فساد اتحاد الكرة ، أن النواب ممثلين عن الشعب المصري ، وعندما يتم سؤال وزارة الشباب عن أسباب عدم حضور هاني أبوريدة للجنة ، كام رد الوزارة انه تم توجيه الدعوة له ، متسائلا : كيف كان يظن انه خارج ولاية الدولة المصرية .

وأضاف كيف لا تحاد الكرة الا يريد لمجلس النواب الذي يمثل ضمانة للشعب المصري ، يمارس صلاحياته من خلال نوابه ويقول مسئولون الاتحاد دائما : لسنا تابعين لكم ولا تابعين الي الوزارة ولا اللجنة ليس لها سلطة علي اتحاد الكرة .

ممثل الأغلبية باجتماع مخالفات اتحاد كرة القدم: يري نفسه خارج ولاية الدولة المصرية

وتابع : اتحاد الكرة في سماء اعلي من المحاسبة والمراقبة حتي في الفشل الذريع في امم افريقيا لم نحاسبهم وتساءل كيف نوقف عن هذا الاعتداء السافر علي الكرامة المصرية والدولة المصرية ؟

وأشار رشاد ، الي اننا نحترم المواثيق الدولية ولكن النقاط المالية التي تنفق عليها الدولة المصرية علي تلك الاتحادات لابد من مراقباته .

وأختتم حديثه ، : أشكر النائب محمود حسين علئ فى الجرأة في مناقشة طلبات الاحاطة " وتابع :" نحن امام نقطة فاصلة يجب ان نعيد صياغة التاريخ بها ويكون للدولة كلمة علي الاتحاد ".