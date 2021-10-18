/656773/الزمالك-يقدم-العزاء-لطارق-حامد-في-وفاة-عمه

تقدم اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب بخالص العزاء لطارق حامد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في وفاة المغفور له عمه والذي توفى صباح اليوم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتتقدم إدارة النادي بخالص العزاء لأسرة الراحل داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع مغفرته ورحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وكان لاعب وسط الزمالك الدولي أعلن صباح اليوم الإثنين عن وفاة عمه، وحرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي وأعضاء الجهاز الفني على تقديم واجب العزاء لطارق حامد.

وحدد الإتحاد الدولي لكرة القدم مهلة 30 يوماً أمام مسؤولوا نادي الزمالك من أجل دفع هذا المبلغ وفي حالة عدم السداد خلال هذة الفترة سوف يأخذ الإتحاد الدولي قرار بوقف نادي الزمالك عن القيد لفترات إضافية.

وكان الإتحاد الدولي قد أصدر قراراً بتغريم نادي الزمالك مبلغ 700 ألف دولار فقط في هذة القضية, إلا أن نادي سبورتنج تظلم علي هذا القرار حتي قررت المحكمة الدولية رفع قيمة الغرامة إلي مليون ومائة ألف دولار.

الجدير بالذكر أن لاعب نادي الزمالك محمود عبدالرازق شيكابالا تم إيقافة أيضاً من جانب إتحاد الكرة المصري لمدة ثمان مباريات وقام اللاعب بالتظلم علي هذا القرار.

خالد سعيد

وترددت أنباء مؤخراً تفيد برفع اللاعب الأردني خالد سعيد قضية علي نادي الزمالك من أجل الحصول علي مستحقاتة المتأخرة منذ عام 2008, والمقدرة بخمسمائة ألف دولار.

وأكد حسين حسين عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك عن إستلامة لبعض المستندات من المحكمة الدولية والتي تؤكد أحقية اللاعب في الحصول علي المبلغ.

نتيجة مباراة الزمالك وتوسكر الكيني

وفاز على الزمالك على توسكر بهدف دون رد في لقاء ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، وسجل المغربي أشرف بن شرقي هدف الفوز بالمباراة.

وتمكن المغربي أشرف بن شرقي من تسجيل هدف اللقاء الوحيد في منتصف شوط المباراة الثاني بعد مراوغة دفاعات فريق توسكر الكيني ثم يضعها في الشباك ببراعة.

وحاول فريق الزمالك مضاغفة النتيجة وتسجيل الهدف الثاني عن طريق إنطلاقات أحمد سيد زيزو ويوسف أوباما ولكن لم يتمكنوا من ترجمة هذة الفرص داخل الشباك.

ثم يطلق حكم اللقاء بامالاك تسيمبا صافرتة معلنا فوز نادي الزمالك بهدف نظيف أحرزة أشرف بن شرقي.

جدير بالذكر أن مباراة العودة ستقام على ستاد الجيش ببرج العرب يوم 22 أكتوبر الجاري في تمام الساعة السابعة مساءً.