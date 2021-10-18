فيديو- مصر وأوغندا.. علاقات ترسخ انتماء وهوية القاهرة الإفريقية

جدة - نرمين السيد - عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، تقريرا عن العلاقات المصرية الأوغندية، لا سيما مع النشاط الملحوظ الذى تشهده العلاقات فى الآونة الأخيرة، وهو ما يرسخ انتماء وهوية مصر الإفريقية.





وتمثل العلاقات بين البلدين نموذجا متميزا لعلاقات مصر مع الدول الإفريقية ودول حوض النيل، وتترجم التوجه المصرى صوب القارة الإفريقية باعتبارها إحدى الدوائر الأساسية للسياسة الخارجية المصرية والتى استعادت مكانتها بشكل كبير خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى. ففى ديسمبر 2016 أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسى، زيارة إلى أوغندا وكانت بمثابة نقطة انطلاقة جديدة فى العلاقات، كما أكدت الزيارة على العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين، وتوافق الرئيس السيسى مع نظيره الأوغندى يورى موسفنى على ضرورة العمل لتدعيم وتطوير العلاقات بين البلدين بما يحقق التكامل الاقتصادى ويرسخ المصالح المشتركة. وساندت مصر جهود أوغندا فى التنمية من خلال البرامج المختلفة التى تنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، فضلا عن المنح الدراسية فى الجامعات المصرية ودور الشركات المصرية فى التنمية بأوغندا. وتمنح أوغندا معظم الصادرات المصرية اعفاءات كاملة من التعريفة الجمركية، كما يعتبر التعاون الثنائى فى مجال المياه نموذجا للتعاون بين البلدين.

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